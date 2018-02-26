Rus asıllı Türk vatandaşı kadın, evinde ölü bulundu (2)

ÖLEN KADININ EŞİ GÖZALTINDA

Trabzon\'da, Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu\'nun (48), oturduğu apartman dairesinde ölü bulunmasıyla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, kadının başında darp ve ev içerisinde kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmanda birçok kişinin ifadesine başvurdu, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Topaloğlu\'nun bir süredir ayrı oldukları eşi İ.T.\'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.