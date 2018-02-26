Rus asıllı Türk vatandaşı kadın, evinde ölü bulundu

Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA) - TRABZON\'da, Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu (48), oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu.

Olay, 2 Nolu Beşirli Mahallesi 914 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanının 6\'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşinden ayrı olarak yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Alena Topaloğlu\'nun bulunduğu daireden alt kata su sızmaya başladı. Bunu üzerine apartman sakinleri durumu Topaloğlu\'na bildirmek için kapısını çaldı. Daireden ses alamayan kişiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dairenin balkonundan eve girdi. Ekipler, Topaloğlu\'nun yatak odasında cansız bedeni ile karşılaştı. Topaloğlu\'nun cesedi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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