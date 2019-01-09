Rus asıllı kadın, Alanya Belediye Başkanlığına aday

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde 8 yıldır yerleşik yaşayan ve Türkle evli olan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya (36), Alanya Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı. Anastasia Petrova Çetinkaya, \"Alanya\'yı çok seviyorum. Hiçbir dezavantajım yok\" dedi.

Alanya\'da Türk gazeteciyle evli olan, iş ve proje geliştirme uzmanı ve ilçedeki bir dergide Rusça makaleler yazan Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya, Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu söyledi. \'Değişim sende\' sloganıyla hareket ettiğini söyleyen Anastasia Petrova Çetinkaya, Alanya Gazeteciler Cemiyeti\'nde adaylığını açıkladı.

Alanya\'ya yenilik ve değişim kazandırmak için yola çıktığını söyleyen Çetinkaya, \"Türkiye\'de kim olduğunuzun ve adınızın, başarılı olma konusunda hiçbir engeli yok. Ben de bunun örneklerinden biriyim. Benim hikayem büyük Türkiye ve Alanya\'nın hikayesinin küçük bir parçası. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türkiye\'nin gücü bütün insanların eşit olduğu bir temele dayanır. Biz düşündüğümüzü söyleyebilir, istediğimizi yapabiliriz. Hayatımızı daha iyi hale getirmeye cesaret edebiliriz. Cesaret edeceğiz ve yaşantımızı daha değerli hale getireceğiz. İnsanlar belediyenin daha iyi hizmet verebileceğini de biliyor ve bu seçeneği istiyor. Alanya\'ya biz bu seçeneği veriyoruz. Bu seçeneği sunarak, hizmet için sahaya çıktık\" diye konuştu.

\'BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM\'

2010 yılında Alanya\'ya geldiğini ve çok severek buraya yerleşme kararı aldığını anlatan Anastasia Petrova Çetinkaya, \"8 yıl önce Alanya\'ya yerleştim. Alanya bana hem huzur verdi hem de eşimle tanışmama neden oldu. Bir yıl önce de Türk vatandaşlığına geçtim. Türkiye\'yi ve Alanya\'yı çok seviyorum. Burada büyük bir potansiyel var. Şimdi bana verdiklerini geri ödemek istiyorum\" dedi.

\'HİÇBİR DEZAVANTAJIM YOK\'

Alanya\'da bazı problemler olduğunu ve bunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

\"Bu yüzden başkan adayı oldum. Alanya\'yı çok seviyorum. Alanya\'da yaşayan herkes, başta olmak üzere, turistler için daha güzel ve mükemmel bir şehir yapmak zorundayız. Ben seçime Türk vatandaşı olarak katılıyorum. Tecrübem ve ekibim var. Bunlardan da en önemlisi vizyonum var. Hiçbir dezavantajım yok. 5 dil biliyorum. Programımızda 3 ana nokta var; iyileştirme, verimlilik ve planlama. 40\'tan fazla projemiz var. Seçime katılmak yeni bir fikir değil. Yaklaşık 3 senedir şehirde olmayan projeleri ve hizmetleri hazırlıyoruz. Bugünden sonra projelerimizi açıklamaya başlayacağız.\"

ANASTASİA PETROVA ÇETİNKAYA KİMDİR?

1983 yılında Rusya\'nın kuzeyindeki Murmansk kentinde doğdu. Çeşitli platformlarda Alanya tanıtımına büyük katkı sağladı. Norveç ve Rusya\'da iki üniversite bitirdi. 5 dili akıcı konuşuyor. Oslo Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Anastasia Petrova Çetinkaya, asıl mesleği olan proje ve iş geliştirme uzmanlığının yanı sıra uzun süre gazetecilik de yaptı.



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