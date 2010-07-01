Rus ajanın İstanbul hatıraları

T24-

BİR KAFEDE TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ



RUSYA'NIN EN SOFİSTİKE AJANLARINDAN BİRİ

Gerçek adı İrene Kutsov olan Anna Chapman, FBI'ın yedi yıl süren operasyonu sonucunda yakalanabildi.'Femma Fetale' lakabı takılan Chapman'ın Facebook'taki profilinde 90 fotoğraf yer alıyordu ancak fotoğrafların haber olmasıyla profilin bugün kapatıldığı dikkat çekti.Anna Chapman'ı İstanbul'da gösteren fotoğraflar da Facebook'ta yer alıyordu. Sultanahmet Meydanı'nda ve Kuruçeşme'deki ünlü butik otel Les Ottomans'da fotoğrafları bulunan Anna'nın İstanbul'a kiminle geldiği gizemini koruyor.Facebook albümünde Londra, Paris ve Moskova'da verilmiş turistik pozların yanısıra lise mezuniyetinde başında taçla çekilmiş bir kare de var.Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) ajanı Anna'nın Moskova'ya kesin dönüş yapmaya karar vermesiyle FBI operasyon için düğmeye bastı. Anna Chapman, bir kafede tuzağa düşürüldü.Haziran ayının son günlerinde Manhattan'ın gösterişsiz bir kafesinde yakışıklı bir adamla buluşan Anna, adamın Rusya Konsolosluğu'nda görevli olduğunu bilmektedir.Kendisini 'Roman' olarak tanıtan adamdan önce Anna şüphelenir ancak daha sonra Roman'ın verdiği sahte pasaport iletme işini kabul eder. Elinde bir dergiyle buluşacağı kadını bekleyecek Anna, yanına gelen diğer ajana "Afedersiniz ama geçen yaz Kaliforniya'da karşılaşmamış mıydık?" sorusunu soracaktır. Bu görüşme FBI tarafından kelimesi kelimesine izlenir. Durumdan şüphelenen Anna, hemen yeni bir telefon alıp Moskova'yı arar ve Rusya'dan kendisine "Seni tuzağa düşürmüş olabilirler, pasaportunu teslim et ve hemen ABD'den ayrıl" talimatı verilir. Ancak FBI bu konuşmayı da kayda alır. Ve Anna, ertesi gün New York polisine teslim olur.ABD Adalet Bakan Yardımcısı Michael Farbiarz, Anna'yı "Kendisi hakkında çok kesin suçkanıtları var. O çok iyi eğitim görmüş bir kadın. Rusya'nın en sofistike ajanslarından biri" sözleriyle anlattı.