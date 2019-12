T24

Avam Kamarası'ndaki kritik oturum, skandal yüzünden geçtiğimiz günlerde istifa eden Londra Emniyet Müdürü Paul Stephenson'ın ifade vermesiyle başladı. Stephenson, telekulak skandalının merkezindeki News of the World gazetesinin eski yöneticilerinden Neil Wallis’i danışman olarak işe almasıyla ilgili eleştirileri yanıtladı.Stephenson’ın ardından kendisi gibi istifa eden yardımcısı John Yates ve Londra polisinin halkla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Dick Frederico da Komite'nin sorularına yanıt verdi.Bu isimlerin ardından esas beklenenler, yani Rupert ve James Murdoch ile News of the World gazetesinin sahibi News International'ın eski CEO'su Rebekah Brooks söz aldı.Oturumda ilk olarak James Murdoch konuşmaya başladı. Konuşmasına "özür dileyerek" başlayan Murdoch'ın sözünü babası Rupert Murdoch kesti. Rupert Murdoch, "Bugün hayatımın en ezik günü" dedi.Rupert Murdoch, kaybolduktan altı ay sonra cesedi bulunan 13 yaşındaki Milly Dowler'ın da telefonunun dinlendiğini öğrendiğinde "şoke olduğunu, dehşete düştüğünü ve utandığını" söyledi.Murdoch ayrıca 168 yıllık News of the World gazetesi hakkında "okurların güveni sarsıldığı" için kapatma kararı alındığını belirtti. Baba Murdoch bu kararın ticari bir hamle olup olmadığı sorusuna "Hiç ilgisi yok" yanıtını verdi.Rupert Murdoch konuşması sırasında oldukça üzgün görünürken, eliyle sık sık masaya vurarak konuşması dikkat çekti. Rupert Murdoch ile parlamenterlerden Tom Watson arasında zaman zaman gerilimli anlar yaşanıyor.Görevini suiistimal eden çalışanlarına karşı "sıfır hoşgörü" politikası uyguladığını aktaran Rupert Murdoch, şirketinin skandal karşısında hareket geçmediği yönündeki eleştirileri ise kabul etmedi.Rupert Murdoch, "Yaşananlardan siz mi sorumlusunuz?" yönündeki bir soruya ise, "Hayır. Güvendiğim insanlar ve onların güvendikleri insanlar bu güveni suiistimal etmiştir" yanıtını verdi.James Murdoch da gerçeklerin daha önce ortaya çıkmamış olmasının "derin bir öfke" ve "gerçek bir üzüntü" yarattığını söyledi. Oğul Murdoch ayrıca 2007 yılından bu yana meydana gelen gelişmeleri yakından izlediğini de sözlerine ekledi.James Murdoch ayrıca, News of the World gazetesinin haber toplamak için insanların telefonunu dinlemesinin yanlış olduğunu da yineledi.Bu arada Medya patronu Rupert Murdoch ve oğlu James Murdoch İngiliz Parlamentosunun Medya, Kültür ve Spor Komisyonunda ifade verirken, bir kişinin Rupert Murdoch'a saldırı teşebbüsü kargaşaya neden oldu.James Murdoch konuşurken, bir kişinin babası Rupert Murdoch'a yöneldiği görüldü. İngiliz basını, olayın ardından protestocunun salondan çıkarıldığını ve tutuklandığını bildirdi. Tutuklanan kişinin televizyon kameralarına yansıyan görüntüsünde, yüzünde ve üzerinde beyaz köpük olduğu görüldü.Murdoch gibi dünyanın en etkili isimlerinden biri olarak görülen bir medya devinin, televizyonlardan yapılacak canlı yayınla bütün dünyanın gözü önünde parlamento komisyonuna ifade verecek olması tarihi bir olay olarak nitelendiriliyor.Basının yanı sıra kamuoyunun da büyük ilgi gösterdiği oturumu yakından izlemek isteyenler parlamentonun önünde sabahın erken saatinden itibaren kuyruklar oluşturdu.Murdoch, ABD’de Fox TV ve Wall Street Journal, İngiltere’de ise The Sun, The Times ve Sky TV gibi en önde gelen basın-yayın organlarının en büyük hissedarı.