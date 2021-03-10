Rupert Grint: Harry Potter çekimlerinde bazen boğuluyormuş gibi hissediyordum

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JK Rowling'in Harry Potter kitaplarının film adaptasyonlarında Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, 10 yıl boyunda aynı seride rol almanın kendisine bazı noktalarda "boğucu" geldiğini ifade etti.

Dax Shepard'ın "Armchair Expert" podcastine konuk olan Grint, "Bir noktada bozulmaya başladığımı hissetmeye başlamıştım. 10 yıl boyunca her gün aynı şeyi yapıyorduk" dedi.

"Bazı zamanlar başka bir şey yapmak istediğimi hissediyor, başka ne imkanlar var bakmak istiyordum" diyen Grint, "Hiç bitmiyordu. Her yıl geri geliyorduk. Hep aynı günü baştan yaşıyor gibiydim çünkü setler aynıydı, insanlar aynıydı" diye konuştu.

Grint, yine de Harry Potter filmlerinin kendisi için çok iyi bir tecrübe olduğunu ve ekibin ailesi gibi olduğun söyledi.

Grint, aynı zamanda Felsefe Taşı dışında hiçbir Harry Potter filmini izlemediğini ifade etti.