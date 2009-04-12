Rumlar’ın Paskalya tercihi İstanbul'dan yana

Kıbrıslı kimi Rumlar'ın, Paskalya tatillerini geçirmek için Yunanistan üzerinden İstanbul'a gidecekleri bildirildi.



Rum Simeniri gazetesinin, Rum turizm acentelerinden elde ettiği bilgilere dayanarak verdiği habere göre, Paskalya döneminde Yunanistan için yapılan rezervasyonların 5'te 1'inin ikinci durağı İstanbul.



Gazete, İstanbul'a gezilerin, dinsel turizmle ilgilenen Rumlar tarafından gruplar halinde yapılacağını yazdı.



Bu yıl "yeninden dirilme için" 13 bin 500'den fazla Rum'un İstanbul'a gideceğini belirten gazete, bu sayıya Ercan Havaalanı'ndan İstanbul'a gidecek Rumlar'ın dahil olmadığını kaydetti.



Haberde özellikle, Türkiye'nin Kıbrıs Rum vatandaşlarına yönelik pasaport vizesi uygulamasını kaldırdığı 2005 yılından sonra, Rumlar için İstanbul'un, Paskalya tatillerini geçirebilecekleri popüler yerlerden birisi durumuna geldiğine işaret edildi.



(AA)

