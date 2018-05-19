Rumlardan Recep Akdağ'ın sözlerine eleştiri

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın, İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yorumlarken, Türkiye\'nin Kıbrıs\'taki garantörlüğünün önemine atıf yapmasına Rumlardan eleştiri geldi.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Recep Akdağ’ın Kıbrıs sorunu ile Filistin\'i ilişkilendirdiği açıklamasını eleştirdi. Prodromu, Filistin’de yaşanan çatışmalarla Kıbrıs arasında hiçbir alaka olmadığını öne sürdü. Kıbrıs sorununun 44 yıldır Türkiye yüzünden devam ettiğini ileri süren Rum sözcü, Kıbrıs Rum tarafı olarak çözüm yönünde çaba göstermekte olduklarını savundu. Prodromu, seçimler nedeniyle Kıbrıs sorununun Ankara\'nın öncelikleri arasında olmadığını iddia etti.

Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne yaptığı ziyarette, \'\'Kıbrıs Türk halkının, güvenliğini sağlayacak etkili bir garanti sistemini neden talep ediyor olduğunu anlamakta zorlanan ya da anlamak istemeyenlerin Filistin\'de yaşananları dikkatle izlemesinde yarar görüyoruz\'\' demişti.