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Rumlar'dan 'pasaportları iptal ederiz, kapıları kapatırız' tehditi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Kesimi Başkanlar Konseyi, Akdeniz'de devam eden doğalgaz krizi ile ilgili olarak sert önlemler alınması için çalışma başlattı

22 Şubat 2018 18:04

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Kesimi Başkanlar Konseyi, Akdeniz\'de devam eden doğalgaz krizi ile ilgili olarak sert önlemler alınması için çalışma başlattı.
Başkanlar Konseyi\'nin salı günü yapılan toplantısında, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafına karşı bir dizi önlemlere başvurulması ve heraket tarzlarının geliştirilmesi ele alındı. Rum Politis gazetesine göre önerilenler arasında KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının kapatılması, KKTC yetkililerinin \'Kıbrıs Cumhuriyeti\' pasaportlarının iptali de yer alıyor. Sınır kapılarının kapatılması ve pasaportların iptali yönündeki önerileri \'aşırı\' söylemler olarak değerlendiren gazete, \"Bu öneriler bazı partilerin tepkisini çekti\" diye yazdı. Toplantı sonrasında Türkiye\'nin kınandığını kaydeden gazete, Rum lider Anastasiadis\'in, kendisine yönelik baskılar artarsa, bu önerileri son müzakere kozu olarak kullanacağını\" belirtti.
Brüksel\'de yarın yapılacak görüşmeler öncesinde Anastasiadis\'in, yönetim olarak almayı düşündüğü önlemler şunlar:
* Güvenlik Konseyi’ne başvuru
* Avrupa Birliği kurumlarına başvuru
* Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine ilişkin her türlü görüşmenin Kıbrıs Rum tarafınca dondurulması
* MEB’deki durum devam ettiği sürece müzakere masasına dönülmemesi

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