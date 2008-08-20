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Politika

Rumlardan iade teklifi

Türkiye'nin diplomatik olarak tanımadığı Güney Kıbrıs, DHKP-C'li Özkök'ü iade için Ankara'dan resmi başvuru istedi.

20 Ağustos 2008 03:00

Kıbrıs Rum yönetimi, Larnaka Havaalanı’nda yakalanan Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı DHKP-C'nin üst düzey sorumlularından Aslan Tayfun Özkök’ü iade etmeme kararı aldı ve ’Türkiye’nin resmen Kıbrıs Rum yönetimi ile temasa geçmesi’ halinde geri vereceklerini açıkladı. 

Özkök, Hollanda’da ölen DHKP-C elebaşısı Dursun Karataş’ın yerine geçecek isimler arasında yer alıyordu.

Rum medyası, Rum Dışişleri ve polis yetkililerinin önceki gün Aslan Tayfun Özkök hakkında özel bir toplantı yaptığını yazdı. Haravgi gazetesine göre, Rum yetkililer Larnaka havaalanından çıkış yapmak isterken geçtiğimiz günlerde yakalanan Özkök’ü, Türkiye’nin güney Kıbrıs makamlarından resmi olarak istemesi şartıyla iade etme kararı aldı. Türkiye’nin Interpol üzerinden kırmızı bültenle aradığı  Özkök’ün uzun bir süredir Kıbrıs Rum yönetiminde saklandığı belirtiliyor.

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