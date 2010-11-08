Rumlar Kıbrıs'ta azınlık hakları ile ilgili festivalii bastı

T24

Aşırı ırkçı Rum grupları iki Kıbrıslı Türkü döverek hastanelik ettiler. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:“Helen Direniş Hareketi” ve “Tüm Kıbrıs Anti İşgal Hareketi” isimli grupların yaptığı saldırıda, Sertunç Akdoğdu ağır yaralandı. Akdoğan’ın, beyzbol sopaları ile darp edildikten sonra iki yerinden bıçaklandığı belirtildi. Festivale katılan birçok Kıbrıslı Türk’ün de, Larnaka Rum Polis İstasyonu’na sığındığı bildirildi. 100 kadar Rum’un bastığı festivalde Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’taki temsilcisi Andrulla Kaminara da konuşma yapıyordu.