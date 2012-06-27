Rumlar, İran Dışişleri Bakanı'nı gözaltına mı aldı?

Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak dün özel bir uçakla Rum kesimine giden İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'nin adaya girişinde, Larnaka Havaalanı Terör Şubesi tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

Rum basını, Salihi'nin, "Avrupa'nın istenmeyen kişileri listesinde" yer aldığı gerekçesiyle Larnaka Havaalanında kısa süreli gözaltına alındığı, daha sonra devreye Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanlığı'nın girmesiyle serbest bırakıldığını öne sürdü.

Hurriyet.com.tr'ye konuşan İran Büyükelçiliği yetkilileri, konuyla ilgileri bilgilerinin olmadığını belirtirken, haberi yalanlamadılar.