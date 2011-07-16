Rumlar Ezel'i AİHM'e götürecek

T24- Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Tuncel Kurtiz ve Cansu Dere’nin paylaştığı Ezel dizisi Yunanistan’ı karıştırdı.

Ezel’in bazı sahnelerinin KKTC’de çekilmesi, ayrıca dizide KKTC plakalı araçların bariz bir şekilde görülmesi bu ülkede yaşayan Rum öğrencilerin tepkisini çekti. Drasis isimli öğrenci birliği Ezel’i yayınlayan ANT1 kanalının önünde günlerce dizinin yayından kaldırılması protesto gösterilerinde bulundu. Ancak ANT1 yüzde 25 izleme oranına diziyi yayından kaldırmadı. Son yayınlanan bölüm yüzde 38 izlenme oranını yakalayınca Rum öğrenciler, tepkilerini uluslararası boyuta taşımak için girişim başlattı. Protestolarla bir şey elde edemeyen Rum öğrenciler şimdi de Yunan TV kanalını mahkemeye verdi. Drasis, ANT1 televizyonu hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulundu. Göç etmek zorunda kalan Rumlara komplo kurmak, yasadışı kabul edilen topraklardan yayın yapmak ve yerlerinden edilen Rumları aşağılamak suçlarından dava açtıklarını ifade eden Rumlar, sonuç alamadıkları taktirde davayı AİHM’e taşıyacaklarını dile getirdi.