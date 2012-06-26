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Ekonomi

Rumlar da para için AB'nin kapısını çaldı

Kıbrıs Rum Kesimi, bankacılık sektörünü kurtarabilmek için Avrupa Birliği’nin kapısını çaldı

26 Haziran 2012 11:48

Krizdeki ekonomiler kervanına katılan Güney Kıbrıs,  Avrupa Birliği'nden kurtarma paketi isteyeceğini açıkladı.
 
Yunanistan'daki ekonomik krizden en çok etkilenen ülke olan Kıbrıs Rum Kesimi, bankacılık sektörünü kurtarabilmek için Avrupa Birliği’nin kapısını çaldı.

Böylece Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya'nın ardından kurtarma paketi için Avrupa Birliği’ne başvurma kararı alan beşinci Euro ülkesi oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de, Rum Kesimi'nin kredi notunu yatırım yapılamaz anlamına gelen ‘değersiz’ seviyesine indirdi.

1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Rum yönetimi, Dimitris Hristofyas başkanlığında yapılan toplantıda ekonomi masaya yatırıldı.

Toplantının ardından, Rum yönetimi AB Destek Mekanizması'na başvuru kararı alındı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, mekanizmaya başvuru maksadının, ''Rum ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin, özellikle de Yunan ekonomisinden çok fazla olumsuz etkilenen bankacılık sektöründen kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılması'' olduğu belirtildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


''Rum yönetimi, bugün yetkili Avrupa Makamları'na, Avrupa Finansal İstikrar Fonu/Avrupa Destek Mekanizması'ndan mali destek için avro bölgesi üyesi ülkelere başvuruda bulunma kararı aldı. Başvurunun maksadı 'Kıbrıs' ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin, özellikle de, Yunan ekonomisinden çok fazla olumsuz etkilenen bankacılık sektöründen kaynaklanan olumsuz etkilerin azaltılmasıdır.''


Suriye'den NATO'ya gözdağı


Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdissi, Suriye’ye herhangi bir müdahale olasılığıyla ilgili NATO’ya göz dağı verdi.

Makdissi, ‘NATO’nun amacı ülkeleri güçlendirmektir. Eğer NATO toplantısı düşmanca sebepler içeriyorsa, şunu bilmeliler ki Suriye toprakları ve suları kutsaldır’ dedi. Makdissi, Suriye’nin tutumunun savunma amaçlı olduğunu ekledi.

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