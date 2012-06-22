Güney Kıbrıs, Rusya'dan kredi istedi

Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir yetkili, Rusya'dan kredi alınması için siyasi düzeyde talepte bulunulduğunu söyledi.

Rus bir yetkilinin bu yönde resmi talep gelmediği şeklindeki açıklamasının ardından Reuters'a bilgi veren Rum kaynak, "(Rusya'ya) siyasi açıdan yaklaşıldı, karşılık bekliyoruz" dedi.

Güney Kıbrıs'ın 30 Haziran'a kadar ülkenin ikinci büyük bankasının sermayesini güçlendirmek için ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 10'u kadar kaynak bulması gerekiyor. Bunun finansmanı Avrupa Birliği'nden mali yardım veya Rusya'dan kredi veya ikisiyle birden sağlanabilir.