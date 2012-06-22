T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Güney Kıbrıs, Rusya'dan kredi istedi

Güney Kıbrıs'ın 30 Haziran'a kadar ülkenin ikinci büyük bankasının sermayesini güçlendirmek için ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 10'u kadar kaynak bulması gerekiyor

22 Haziran 2012 19:10

Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir yetkili, Rusya'dan kredi alınması için siyasi düzeyde talepte bulunulduğunu söyledi.

Rus bir yetkilinin bu yönde resmi talep gelmediği şeklindeki açıklamasının ardından Reuters'a bilgi veren Rum kaynak, "(Rusya'ya) siyasi açıdan yaklaşıldı, karşılık bekliyoruz" dedi.

Güney Kıbrıs'ın 30 Haziran'a kadar ülkenin ikinci büyük bankasının sermayesini güçlendirmek için ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılasının yüzde 10'u kadar kaynak bulması gerekiyor. Bunun finansmanı Avrupa Birliği'nden mali yardım veya Rusya'dan kredi veya ikisiyle birden sağlanabilir.

 

ETİKETLER

güney kıbrısrusyakredi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24