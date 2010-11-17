-RUMLAR DA KEMER SIKACAK LEFKOŞA (A.A) - 17.11.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Maliye Bakanlığı, hükümet ortağı partilere ''kemer sıkma'' önerilerini sundu. Rum basınına da yansıyan öneriler, gıda ve ilaçta KDV'nin artırılması, su fiyatlarında artış, yüksek memur maaşlarında kesinti, kamuda personel azaltması, ticari bankalara yeni vergiler getirilmesini öngörüyor. Ayrıca, maaş artışlarının dondurulması önerisi geri çekilirken, maaşlarda azaltmalar ve yeni vergiler gündeme getiriliyor. Rum Maliye Bakanlığı'nın önerilerinde, maaşı 2000 avro ve altında olan kamu görevlilerine yönelik düzenleme yok. Ancak 2 bin-3 bin avro aralığındaki maaşlar yüzde 1; 3 bin-4 bin avro aralığındaki maaşlara yüzde 1,5 ve 4 bin avro ile üzerindeki maaşlara ise yüzde 2 kesinti öngörülüyor. Rum Maliye Bakanlığı, bu tedbirlerle 20 milyon avro tasarruf yapmayı hesaplıyor. -BANKALARA VERGİ- Önerilerde, ticari bankalarla ilgi düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, bankaların toplam varlıklarına binde 0,5 vergi ile 60 milyon avro; kardan alınan yüzde 10 verginin yüzde 15’e çıkartılmasıyla 40 milyon avro; bankaların yatırımlar hariç öz sermayelerine binde 0,5 vergi uygulanmasıyla 55 milyon avro gelir hedefleniyor. Şirketler tarafından kar ödemesi yapılmaması durumunda cezaların artırılmasıyla 5 milyon, sigara vergisinin yüzde 10 artırılmasıyla 14 milyon, gıda ve ilaca uygulanan katma değer vergisinin artırılmasıyla yılda 60 milyon, su fiyatlarının artırılası ile de yılda 10 milyon avro gelir sağlanması da Maliye Bakanlığı'nın önerileri arasında. -PERSONEL AZALTMA- Rum Maliye Bakanlığı önerilerinin tasarruflar bölümünde ise, kamu personelinin 1000 dolayında azaltılması ile yıllık 25 milyon; gelecek 5 yıl içerisinde kadroların yüzde 5 oranında azaltılmasıyla yıllık 13 milyon avro tasarruf öngörülüyor. Emekli maaşları üzerinde diyaloğa başlanması da öneriliyor, ancak detay verilmiyor. Öte yandan, Rum basının, Standard & Poor's isimli ekonomik değerlendirme kuruluşunun, dün, Güney Kıbrıs'ın kamu borcunun kredilendirme kabiliyeti notunu (A+)'dan (A)'ya düşürdüğünü duyurdu.