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Ekonomi

Rumenler de taksitlerini ödeyemiyor

Küresel ekonomik krizin en fazla etkisini gösterdiği ülkelerden Romanya'da halk, kredi ile aldığı otomobillerin taksitlerini ödeyemiyor.

06 Nisan 2009 03:00

Küresel ekonomik krizin en fazla etkisini gösterdiği ülkelerden biri olan Romanya'da halk, kredi ile aldıkları otomobillerin taksitlerini ödeyemez hale geldi.

Romanya Lizing Birliği tarafından yapılan açıklamada, son üç ay içinde taksitlerini ödeyemediği gerekçesiyle 3 bin otomobile el koyduklarını, önümüzdeki günlerde bu rakamın artacağını bildirdi.

Öte yandan araba taksitlerini ödeyemeyenler, arabalarına astıkları satılık, devredilir yazıları ile otomobillerini elden çıkartarak borçtan kurtulmanın yollarını arıyor.

Rumen ekonomistler, kredi ile otomobil satın alanların kredi borçlarının döviz bazında olduğunu, ülke parası ley'in döviz karşısında önemli ölçüde değer kaybettiği için kredi taksitlerinin yükseldiği, geliri ley olan kişilerin ise taksitlerini ödeyemez hale geldiğini açıkladı.

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