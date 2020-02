Rumen teknik adam Sumudica: "Kötü sonuçları unutmak istiyoruz"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)



KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Eğer gerekirse istifa edebileceğim ile ilgili sözlerim maçın sıcaklığı ile sarf ettiğim sözlerdi” dedi.

\'\'Oynadığımız çok kötü bir maçtan sonra haftanın değerlendirmesini yapmak istiyorum\'\' diyen Sumudica, “Futbolda böyle sonuçlar oluyor. Arjantin Milli Takımı da, İspanya’ya 6-1, Borussia Dortmund da Bayern Münih’e 6-0’lık sonuçla yenildi. Kayserispor da Fenerbahçe’ye 5-0’lık sonuçla mağlup oldu. Hiç hoşuma giden bir şey değil. Çok çabuk bu kötü dönemi atlatmamız lazım. Cumartesi günü Trabzonspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Bugün oyuncularımla görüştüm. 4 gün sonra önemli bir maça çıkacağız. İyi sonuçlar aldığınız zaman kötü sonuçlar çabuk unutuluyor. Trabzonspor karşısında galip gelerek geçen hafta aldığımız kötü sonucu unutmak istiyoruz. Lig’de 6’ncı sıradayız. Trabzon’a gideceğiz. Oradan iyi sonuçla dönmeliyiz ki: herkes Kayserispor’un burada şans eseri bulunduğunu düşünmesin. Fenerbahçe maçı sonrası canım çok sıkkındı. 15 yıllık hocalık kariyerimde hiç böyle bir sonuç almamıştım. Spontane bir kişiliğim var. Eğer gerekirse istifa edebileceğim ile ilgili sözlerim maçın sıcaklığı ile sarf ettiğim sözlerdi. Erol Bedir Başkan ile bir toplantı yaptık. Benden memnun olduğunu söyledi. Takım hakkında konuştuk. Bana bir teklif sundu; ben de sözleşmemi uzatmayı kabul ettim. Şu an Kayserispor’un yeni bir hocası var. Üç sene daha buradayım\'\' diye konuştu

“ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ”

Kulüp Başkanı Erol Bedir’in her antrenmana geldiğini ve son haftalardaki performans düşüklüğünün kendisiyle alakalı olmadığını gördüğünü belirten Rumen teknik adam, “Benim çalışma sistemimi gördü. Herhalde bu düşüşte benim hatam olmadığını gördü. Sadece çalışmak istiyorum. Her şeyi ilk devredeki gibi devam ettirmek istiyorum. Bir Anadolu takımını düşünün çok çabuk üst sıralara çıktı. Bir şeyleri göstermek için zamana ihtiyacımız var. Siz bir çocuğu anaokulundan alıp direkt üniversiteye kaydedemezsiniz, öyle düşünün. Adım adım ilerleyeceğiz. 6’ncı sırada olmak Kayserispor için iyi bir yer. Eğer 5’inci sırada olursak çok çok iyi olur. Ben buraya geldiğimde geçen seneki yaşadıklarını yaşamak istemediklerini söylediler. Ben buraya geldiğimde, \'eğer takım küme düşerse bir kuruş almadan giderim\' dedim. İlk geldiğimde söylemiştim. Eğer takım ilk 8 arasında yer almazsa bir kuruş almadan ceketimi alır giderim\" şeklinde konuştu.

“SIFIRDAN BAŞLADIK”

Bugünden itibaren her şeye sıfırdan başladığını kaydeden Sumudica, “Futbolcularıma yeni bir hoca ile yeni bir başlangıç yapacağımızı söyledim. Kayserispor’un şu an 41 puanı var. Unutmayın ki, bu takım gelecek sezon yine Süper Lig’de mücadele edecek. Hep birlikte yaptık bunu. Medya, taraftar, takım ve son olarak bizim sayemizde. Biz ilk yarıda 30 puanı bu futbolcularla aldık. Ligin ilk yarısı ile ikinci yarısındaki oyunlar çok farklı. Onları tanıyamıyorum. Ligi 5-6’ncı bitirmek için çalışacağız. Unutmayınız ki Fenerbahçe maçında neredeyse takımın yarısı cezalıydı. Ben de bilmiyorum futbolcularım neden bu performansı sergiliyorlar. Futbolcularımı anlayamıyorum; yoksa Fenerbahçe maçının devre arasında değişiklik yapardım” diye belirtti.

“SİSTEMDE HATA YOKTU”

Teknik direktör Marius Sumudica ayrıca, “Fenerbahçe karşısında Vedat’ı korumak için üçlü savunmayla oynadım” dedi.

Fenerbahçe karşısında 3-4-2-1 sisteminde oynamanın hata olup olmadığı hakkında sorulan soru üzerine de Sumudica, “Ben sistemin hatalı olduğunu düşünmüyorum. Sezonun ilk maçında Galatasaray maçından sonra Beşiktaş karşısında da 3’lü defansla oynadık. Hatta bir kişi eksik kaldık ama berabere kaldık. Ben Vedat’ı korumak için, ona daha az top gelsin diye 3’lü defans oynadım. Sapunaru ve Lopes de yoktu, merkezde Badji yoktu. En iyi oyuncularımdan eksik çoktu. Özür dilerim ama sonuç bu” yorumunu yaptı.

“İYİ NİYETİM SUİSTİMAL EDİLMİŞ OLABİLİR”

Son haftalarda oyuncuların performansını eleştirdiği açıklamalarının olduğu hakkında çıkan soru üzerine ise Ruman teknik direktör, “Bu hafta antrenmanda çok çalışan Trabzonspor maçında formayı alacak. Benim iyi olduğumu biliyorlar: belki bunu suistimal etmiş olabilirler. İyi çalışan, antrenmanda yüzde yüzünü veren isim formayı giyer. Ben kendimi değiştiremem, sporcularıma her zaman yakınım. Endişelenmeyin. Kayserispor ligi hedeflediği yerde bitirecek. Çalıştığım tüm takımlarda hiçbir takımı geriye götürmedim. Buradan söz veriyorum. Kayserispor istediğim futbolu oynayacak. Buradan sözüm olsun. Şu günler, benim için çok önemli bir bayram, Paskalya bayramı. Size kalbimden söz veriyorum” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica\'nın konuşması

- Genel detay

FOTOĞRAFLI