Rumelihisarı'da konser alanına yapılan caminin inşası ağustosta bitiyor

Fatih döneminde Rumelihisarı'yla birlikte inşa edilen ve 18'inci yüzyılda yıkılan Boğazkesen Camisi'nin yapım çalışmaları devam ediyor. 7 yıl öncesine kadar konserler verilen alanda inşa edilen caminin ağustosta tamamlanması planlanıyor.

2008 yılına kadar konser alanı olarak kullanılan Rumelihisarı’nda 18’inci yüzyılda yıkılmış Boğazkesen Camisi’nin yeniden yapım inşaat çalışmaları devam ediyor. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde olan alanda haziran ayında başlayan inşaat çalışmalarının sponsoru İstanbul Kubbe Derneği. Fatih Sultan Mehmet döneminde hisardaki muhafızların ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan camiden günümüze sadece minaresinin bir kısmının kaldığını söyleyen Mimar Barış Han Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'a şunları anlattı:

Caminin tam şekli bilinmiyor

“Çalışmalara başlamadan önce yapının alt kısmında bulunan sarnıç bölümündeki kalıntılar incelendi. Bu kalıntılarda caminin duvarlarının izleri belirlendi. Bunun üzerine bir plan çıkarıldı. Caminin tam şekli konusunda günümüze ulaşan bir çizim bulunmamaktadır. Sadece minarenin bir kısmı ayakta kalmış. Minarenin kenarlarında cami duvarlarının kalıntıları bulunuyor. Bu kalıntılar bizim için bir göstergedir. Caminin yapımında kullanılan kireç taşları Çatalca’da hazırlandı. Tuğlalar ise Çorum’daki ocaklarda döktürüldü. Fatih döneminde sadelik ön planda olduğu için iç kısmın da sade olmasına dikkat edilecek.”

Hisar konserlerinin mekanıydı

Fatih Sultan Mehmet’in 1452’de Boğaz’ı kontrol etmek amacıyla inşa ettirdiği Rumelihisarı’nın içinde ilerleyen yıllarda bir mahalle kuruldu. 1953’te dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın talimatıyla evler kamulaştırıldı, hisar restore edildi. Tiyatro sanatçısı Muhsin Ertuğrul, 1958’de caminin bulunduğu alana açık hava tiyatrosu yaptırdı. Daha sonra alanda 1980’li yıllardan itibaren konserler verilmeye başlandı.

Maliyeti 1.5 milyon lira

Rumelihisarı’nın içerisindeki caminin restorasyon çalışmalarının ağustos ayında bitirilmesi planlanıyor. Projenin mimarı Barış Han, caminin maliyeti konusunda “Caminin alt kısmındaki sarnıç ve duvarlar yenilendi. Şu ana kadar 700 bin lira harcandı. Minarenin yapımı, cami duvarlarının tamamlanması ve iç tasarımının bitirilmesiyle maliyetin 1 milyon 500 bin liraya ulaşmasını bekliyoruz” dedi.