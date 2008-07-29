Rumelihisarı Konserleri başlıyor

Açılışını Nilüfer’in yapacağı konserler, uzun zamandır sahnelere çıkmayan usta sanatçılar, yıldızlar ve daha hazırlanmış bir çok sürpriz ile start alacak.Rumelihisarı Konserleri programı:
30 Temmuz Çarşamba ve 31 Temmuz Perşembe-NİLÜFER
01 Ağustos Cuma-SİBEL CAN
02 Ağustos Cumartesi-KİBARLIK BUDALASI/HALDUN DORMEN
05 Ağustos Salı-KAYAHAN/İPEK ACAR
06 Ağustos Çarşamba-ENBE ORKESTRASI – BEHZAT GERÇEKER ft. MUSTAFA CECELİ
07 Ağustos Perşembe-YALIN/AKUSTİK
08 Ağustos Cuma-RAFET EL ROMAN/İZEL-"ARTIK BİZE BİRAZ MÜZİK LAZIM"
09 Ağustos Cumartesi-İDİL BİRET
12 Ağustos Salı-BÜLENT ORTAÇGİL/EZGİNİN GÜNLÜĞÜ
13 Ağustos Çarşamba-YAŞAR
14 Ağustos Perşembe-EROL EVGİN-"70' LERDEN GÜNÜMÜZE"
15 Ağustos Cuma-GÜLBEN ERGEN
16 Ağustos Cumartesi-İLHAN İREM-"AŞKA DAVET"
18 Ağustos Pazartesi – DEMET AKALIN
19 Ağustos Salı-100 YILIN MEYDAN FASLI
20 Ağustos Çarşamba-NİL KARAİBRAHİMGİL
21 Ağustos Perşembe-FERHAT GÖÇER / ÇOK SEVDİM İKİMİZİ
22 Ağustos Cuma-MUSTAFA SANDAL