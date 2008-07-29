Rumelihisarı Konserleri başlıyor

Açılışını Nilüfer’in yapacağı konserler, uzun zamandır sahnelere çıkmayan usta sanatçılar, yıldızlar ve daha hazırlanmış bir çok sürpriz ile start alacak.

30 Temmuz Çarşamba ve 31 Temmuz Perşembe-NİLÜFER

01 Ağustos Cuma-SİBEL CAN

02 Ağustos Cumartesi-KİBARLIK BUDALASI/HALDUN DORMEN

05 Ağustos Salı-KAYAHAN/İPEK ACAR

06 Ağustos Çarşamba-ENBE ORKESTRASI – BEHZAT GERÇEKER ft. MUSTAFA CECELİ

07 Ağustos Perşembe-YALIN/AKUSTİK

08 Ağustos Cuma-RAFET EL ROMAN/İZEL-"ARTIK BİZE BİRAZ MÜZİK LAZIM"

09 Ağustos Cumartesi-İDİL BİRET

12 Ağustos Salı-BÜLENT ORTAÇGİL/EZGİNİN GÜNLÜĞÜ

13 Ağustos Çarşamba-YAŞAR

14 Ağustos Perşembe-EROL EVGİN-"70' LERDEN GÜNÜMÜZE"

15 Ağustos Cuma-GÜLBEN ERGEN

16 Ağustos Cumartesi-İLHAN İREM-"AŞKA DAVET"

18 Ağustos Pazartesi – DEMET AKALIN

19 Ağustos Salı-100 YILIN MEYDAN FASLI

20 Ağustos Çarşamba-NİL KARAİBRAHİMGİL

21 Ağustos Perşembe-FERHAT GÖÇER / ÇOK SEVDİM İKİMİZİ

22 Ağustos Cuma-MUSTAFA SANDAL



