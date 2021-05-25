Rumeli ve Balkan Dernekleri, Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

İzmir Rumeli ve Balkan Dernekleri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde, camideki vaazında söylediği sözler nedeniyle Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Rumeli ve Balkan dernekleri adına açıklama yapan eski İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, "En büyük Selanikli Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk sadece Selanikliler'in değil, bütün Türk ve Müslüman camiasının, mazlum halklarının emperyalizme karşı sesi olmuştur. Akçakoca müftüsünün sözlerini kabul etmiyor, savcıları göreve davet ediyoruz" dedi.

İzmir Adliyesi önünde toplanan İzmir Rumeli ve Balkan Dernekleri üyeleri, Müftü Soytekinoğlu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, ayrımcılık, hakaret ve görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dernekler adına basın açıklamasını okuyan eski İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, "En büyük Selanikli Mustafa Kemal Atatürk'tür. Akçakoca müftüsünün sözlerini kabul etmiyor. En ağır cezayı alması için cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz" dedi.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

"Sadece Selanik Türkleri'ne karşı değil Yahudi inancına mensup vatandaşlarımız da hedef göstermiştir. İsrail'in bu haksız politikaları Yahudi inancına mensup insanlara mal edilmemelidir. Zira bu politikalardan rahatsız olup buna tepki gösteren Yahudiler de bulunmaktadır.

Ülkemizde yaklaşık 20 milyon Balkan -Selanik kökenli Türk bulunmaktadır. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de Selanik Türk'ü olduğu, güzel ülkemizi emperyalist devletlere, yedi düvele karşı savaşarak işgalden kurtardığı, tüm mazlum halkların önderliğini üstlendiği unutulmamalıdır. Devletin ve toplumun birlik içerisinde devamı açısından devletin ideolojisiyle bağdaşmayan ve tarihi gerçekleri yok sayan toplumu kin ve nefrete sürükleyen, bir kesimini aşağılayan, bölmeye çalışan bu tarz söylemlere prim verilmemesi dolayısıyla failin cezalandırılması büyük önem taşımaktadır."

Akçakoca müftüsü Şaban Soytekinoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindiği vaazında Selanik göçmenleriyle ilgili, "Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" demişti. (ANKA)