T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rumeli Hisarı içine cami yapılacak

Kaybolan camilerin yeniden yapılması çalışması kapsamında Rumeli Hisarı içine cami yapılacak. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, sadece İstanbul'da 130 caminin kaybolduğunu söyledi.

18 Temmuz 2013 12:35

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye genelinde 150 kaybolan cami tespit ettiklerini, bu sayı içinde 130’unun İstanbul’da olduğunu açıkladı.
 
Camilerin çoğunun Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde yıkıldığını belirten Ertem, bu camilerin yeniden inşası için çalışma başlattıklarını söyledi.
 

Rumeli Hisarı'na ve Yeniköy Parkı'na da yapılacak

 
Ertem, kaybolan camilerden birinin Rumeli Hisarı içinde sadece minaresi kalan Fetih Camisi olduğunu belirterek, “Diğeri Yeniköy Parkı içindeki Fazıl Efendi Camisi. Bu cami tamamen yıkılmış ama yeri belli. Çevrelenmiş durumda. Onu da eski haliyle yeniden inşa edeceğiz. Bir diğeri de Karaköy’de İtalyan mimar Raimondo D’Aronco’nun yaptığı ancak kaybolan Karaköy Camisi” dedi.
 

Vakfiye nedeniyle

 
Meltem Özgenç'in Hürriyet'teki haberine göre, Ertem, bunu vakfiyelerde belirtilen hususlardan hareketle yaptıklarını, Türkiye’de satılmış ve konuta dönüştürülmüş camilerin de bulunduğunu bildirdi. Ertem, bu tür camileri satın alarak ibadete hazır hale getirdiklerini kaydetti. Ertem, “Bazı camilerin yerine apartman bile yapılmış. Onlara bir şey yapamayacağız. Ama yeri boş olanlara yeniden cami yapacağız” dedi.

ETİKETLER

rumeli hisarıcamivakıflareski camileryıkılmış camiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24