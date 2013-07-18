Rumeli Hisarı içine cami yapılacak

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye genelinde 150 kaybolan cami tespit ettiklerini, bu sayı içinde 130’unun İstanbul’da olduğunu açıkladı.

Camilerin çoğunun Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde yıkıldığını belirten Ertem, bu camilerin yeniden inşası için çalışma başlattıklarını söyledi.

Rumeli Hisarı'na ve Yeniköy Parkı'na da yapılacak

Ertem, kaybolan camilerden birinin Rumeli Hisarı içinde sadece minaresi kalan Fetih Camisi olduğunu belirterek, “Diğeri Yeniköy Parkı içindeki Fazıl Efendi Camisi. Bu cami tamamen yıkılmış ama yeri belli. Çevrelenmiş durumda. Onu da eski haliyle yeniden inşa edeceğiz. Bir diğeri de Karaköy’de İtalyan mimar Raimondo D’Aronco’nun yaptığı ancak kaybolan Karaköy Camisi” dedi.

Vakfiye nedeniyle

Meltem Özgenç'in Hürriyet'teki haberine göre, Ertem, bunu vakfiyelerde belirtilen hususlardan hareketle yaptıklarını, Türkiye’de satılmış ve konuta dönüştürülmüş camilerin de bulunduğunu bildirdi. Ertem, bu tür camileri satın alarak ibadete hazır hale getirdiklerini kaydetti. Ertem, “Bazı camilerin yerine apartman bile yapılmış. Onlara bir şey yapamayacağız. Ama yeri boş olanlara yeniden cami yapacağız” dedi.