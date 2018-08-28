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'Rum Yönetimi ve Yunanistan, Rusya'nın AB'deki beşinci kolluk kuvveti'

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUM Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) içerisindeki 'beşinci kolluk kuvveti' olduğunu yazdı

28 Ağustos 2018 14:36

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUM Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan\'ın, Rusya\'nın Avrupa Birliği (AB) içerisindeki \'beşinci kolluk kuvveti\' olduğunu yazdı.
Gazete, düşünce kuruluşu European Values\'un \'Kremlin Watch Report\' adlı raporuna yer verdi. Raporda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan\'ın, AB\'de Rusya\'nın \'sıkı dostu\' olduğuna vurgu yapıldığı belirtildi. Gazete, raporda ayrıca, Güney Lefkoşa ile Atina\'nın Rus çıkarlarına hizmet ettiğine; Rusya\'nın AB içindeki yasa dışı faaliyetlerinde de kolluk kuvveti görevi yaptığına dikkat çekildiğini yazdı. Raporda, Rum yönetiminin Rusya ile ilişkileri daha da geliştirmek için sempatik hareketler yaptığı kaydedildi.

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