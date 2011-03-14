Rum Yönetimi Lideri Hristofyas Türkler doğurmasın!

T24

Öğrenciniz değilim!



Doğurmamızı istemiyorlar!



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas arasında, Kıbrıs sorununa nihai çözüm bulmak için devam eden görüşmelere “Vatandaşlık” konusu damga vurdu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Yeni kurulacak devletin vatandaşlarının sayısının tartışıldığı geçen haftaki görüşmede Hristofyas, KKTC nüfusunun önemli bir bölümünün vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi.Milliyet’in edindiği bilgilere göre, “Kuzey’de nüfus sayımı yapılmalı” diyen Hristofyas, Türklerin sayısının, oluşacak yeni devlette 4’te 1 kadar olması gerektiğini savundu. Rum lider, “Bu sayının sürekli aynı kalması yönünde” diretti.Kıbrıs Türk tarafı ise, Hristofyas’ın önerisine “insan haklarına uymadığı” gerekçesiyle sert tepki gösterdi. Türklerin doğurganlığına işaret eden Türk heyeti, “Bu nasıl olacak? Belki anlaşmadan yıllar sonra Türk halkı daha fazla doğurarak devletin 4’te 2’sine denk gelecek” yaklaşımında bulundu. Hristofyas ise “Sayı her zaman dörtte bir olmalı” ısrarını sürdürdü.Tartışma sürerken söz alan Eroğlu’nun temsilcisi Kudret Özersay da “bilimsel açıdan vatandaşlıklarla ilgili” bilgi vermek istedi. Özersay’ın vatandaşlık konusunda detaylı ve uzun bilgi vermesi üzerine küplere binen Hristofyas, BM diplomatları önünde, “Akademik ve detaylı sunumunuz için teşekkür ederim ama ben buraya ders alamaya gelmedim, ben öğrenciniz değilim” çıkışını yaptı.Hızını alamayan Hristofyas, Cumhurbaşkanı Eroğlu’na da dönerek, “Siz neden konuşmuyorsunuz?” sorusunu sordu. Eroğlu da “diplomatik bir dille” Hristofyas’a, “Ben siyasi liderim. Uzmanlarım kendi alanlarında konuşur. Mülkiyet, Toprak ve ya Vatandaşlık konusu olsun. Bunları konuşacaklar uzmanlarımdır. En son karar aşamasında söz söylerim” cevabını verdi.Özersay Hristofyas’ı kızdıran konuşmasında, “Vatandaşlık sayısının 4’te 1 olması insan hakları çerçevesinden kabul edilemez. Ne 1960 düzenlemeleri ne de başka bir hukuk kuralı 4’te 1’e benzer bir oranı zorunlu kılmıyor. Bu nedenle belirli rakamlara odaklanmak doğru değildir” dedi.Açıklama yapan bir yetkili de, Hristofyas’ın “Türkler her zaman Rumlardan az kalsın” yaklaşımını, “Hristofyas açık açık bize ‘Türkler doğurmasın’ diyor” şeklinde değerlendirdi. Aynı yetkili, “Rum’un derdi hegemonya. Hristofyas Türk tarafının nüfusunu da kendi istediği gibi belirlemek istiyor” dedi.Rumların varılacak bir anlaşma sonrasında kalmasına “evet” dediği 50 bin Türkiyeli KKTC vatandaşı sayısında da geri adım attığı belirtiliyor. Buna göre, Hristofyas, Kuzey Kıbrıs’ta hem 1960’tan itibaren hem de 1974’ten sonra vatandaş olanların (çocuk ve aileleriyle birlikte) 50 bin sayısının içinde olmasını istiyor. Bu en az 30 bin kişinin vatandaşlıktan çıkarılması anlamına geliyor. (Normalde çocuk ve aileler doğal vatandaş olması gerekiyor)En yeni konut projelerinin adresi burası.