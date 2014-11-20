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Dünya

Rum Yönetimi, Ankara'dan 90 milyon Euro istiyor

Kıbrıs Rum Yönetimi, AİHM'de Ankara'ya karşı kazandığı devletlerarası dava sonunda hükmedilen tazminatın ödenmesi için Avrupa Konseyi'ne başvurdu

20 Kasım 2014 20:46

Rum yönetimi, Avrupi İnsan Hakları Merkezi'nin bu yıl Mayıs ayında hükmettiği 90 milyon Euro'luk manevi tazminat kararının uygulatılması talebinde bulundu.

Konunun, 2-4 Aralık tarihlerinde Strasbourg'da düzenlenecek Avrupa Konseyi daimi delegeler toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Rumlar, Avrupa Konseyi'ne ilettikleri belgelerde, Ankara'nın Kıbrıs'la ilgili AİHM kararlarını yerine getirmemekte direnmesi halinde, Türkiye'nin AB ile yürüttüğü katılım müzakerelerini bloke etmeye devam edecekleri mesajı veriyor.

AİHM, Ankara'nın kayıp şahıslar için 30 milyon, Karpaz bölgesinde kalan Rumlar için ise 60 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetmişti.

Türk hükümeti tazminat kararının "uluslararası hukuk açısından bağlayıcı olmadığını" belirtip, uygulamayacağını bildirmişti.

 

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