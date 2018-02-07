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Rum yetimhanesi finale kalırsa yeniden restore edilecek

"Çevre ve Dinlerarası Diyalog Merkezi" olması düşünülüyor

07 Şubat 2018 11:16

İstanbul Büyükada’daki 120 yıllık Rum Yetimhanesi 1964’ten beri boş. Harabeye dönen Avrupa'nın en büyük ikinci ahşap binası olarak bilinen Rum yetimhanesi, “Avrupa’nın Tehlike Altındaki 12 Kültürel Mirası” listesine girdi. Bina, finalde 7 eser arasında yer alırsa toplanacak fonlarla restore edilecek. 

Yetimhane, 2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü’nün, “Avrupa’nın Tehlike Altındaki 12 Kültürel Mirası” listesine girdi. Eğer 15 Mart’ta açıklanacak finalde 7 eser arasına kalırsa, toplanacak fonlarla yeniden hayata dönebilir. Binanın, “Çevre ve Dinlerarası Diyalog Merkezi” olması düşünülüyor.

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre Büyükada Rum Yetimhanesi, mimar Alexander Vallauri tarafından 1899’da, “Prinkipo Palas” adıyla lüks bir casino otel olarak inşa edildi. Sultan Abdülhamid’in fermanıyla kimsesiz çocuklara hizmet için 1903’te Rum Patrikhanesi’nin himayesine verildi. 1964 yılında, okulun fiziksel bakıma ihtiyaç duymasının yanı sıra, Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşanan gerginlikler sonucu yetimhane boşaltıldı. 12 Haziran 2007’de mülkiyet yeniden Patrikhane’ye devredildi. Bu tarihten itibaren çeşitli projelerle röleve ve restorasyon çalışmaları için kollar sıvandıysa da projeler bitirilemedi. 206 odası olan bina, dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul ediliyor.

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