Rum vatandaşa vefa

Yarım asır boyunca Yeşilköylülere hizmet veren Dr. Konstantin Kalangos’un adı bugün törenle bir sokağa veriliyor



“... Fakirlerin, parasızların doktoru Kalangos.. Pek çok Yeşilköylü, karlı, fırtınalı bir kış gününde veya gecenin geç saatlerinde muhakkak kapısını çalmış; en acil durumlarda bile, yediden yetmişe sağlık sorunu olan hemen bütün Yeşilköylülerin ‘Lokman hekimi’ olup çıkmıştır...”



Yazar Turgay Tuna, “Deniz Fenerinin Işığında Ayastefanos-Yeşilköy’ isimli kitabında böyle anlatıyor Dr. Konstantin Kalangos’u...



İki yıl önce ölen Yeşilköylülerin ‘Lokman hekimi’ Kalangos’un adı çok sevdiği Yeşilköy’de yaşayacak. Bakırköy Belediye Meclisi Dr. Kalangos’un adının Yeşilköy’de ‘Çardaklı Sokak’a verilmesini kararlaştırdı. Bugün saat 11.00’da Yeşilköy Ermeni Kilisesi yanında düzenlenecek törene Dr. Kalangos’un İsviçre’de yaşayan kalp doktoru oğlu Akhsentios Kalangos da katılacak. Bakırköy Belediyesi ‘Türkiye’de ilk kez’ bir Rum kökenli bir vatandaşın isminin sokağa verileceğini belirtirken, Başkan Ateş Ünal Erzen, “Adını Bakırköy’de yaşatmaktan onur duyuyoruz” dedi.



‘Gönlüm rahat çünkü...’



Yarım asır boyunca Yeşilköy’de kar, kış, gece, gündüz demeden Yeşilköylülere hizmet eden, fakirlerden para almayan Dr. Kalangos, yazar Tuna’nın kitabında kendisini özetle şöyle anlatmıştı:

“..Ben 1921 yılından beri Yeşilköylü’yüm.. Babam, Aksenthios kilisenin papazıydı. ... 1878 Berlin Kongresi’ ne katılan heyetteki Kara Teodori Paşa annemin kuzeni oluyor. ... Yine, Sultan Abdülhamid’ in süvari birliği kumandanlarından Miralay Romilos Partharis benim büyük yeğenlerimden bir tanesi. 31 Mart olaylarında şehit edilmiş, büyük bir devlet töreniyle defnedilmiş. .. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdim. Askerliğimin bir bölümünü Ürgüp’ te, bir bölümünü de Gülhane Askeri Hastanesi’nde yaptım. Yeşilköylü operatör Murat (Cankat) Bey bana mesleki yönden de çok şey öğretti. Benden önce, Yeşilköy’ de uzun yıllar doktorluk yapan ve hastalarını evindeki muayenehanesinde tedavi eden Doktor Sait Kurşuncu vardı. .. Ben de onun çalışma ilkelerini kendime örnek aldım. Yüzlerce hastaya hizmet verdim. Yeşilköylüleri sağlıklarına kavuşturdum. Şimdilerde, büyük bir gönül rahatlığı içinde bunun mutlu sefasını yaşıyorum..” (Radikal)

