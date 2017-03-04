"Rum tarafının Enosis kararı, Kıbrıs müzakerelerini tıkıyor"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Rum tarafının "Enosis (Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından ilhakı) referandumunun okullarında kutlanması" kararının, müzakerelerde ciddi problem oluşturduğunu belirterek, bunun üstesinden gelmenin yollarını aradıklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Yaklaşık üç saat süren görüşmede, Kıbrıs Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.



Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Eide, Akıncı ile uzun ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Rum Meclisi'nin Enosis referandumunun okullarda kutlanması kararının müzakerelerde ciddi problem yarattığını, bunun üstesinden gelmenin yollarını aradıklarını bildirdi.



Liderlerin henüz çözümlenmemiş ve aylardır masada duran konularda daha hızlı bir uzlaşma sağlayacak yeni bir metodoloji konusunda da istekli olduğunu ifade eden Eide, yaşanan krizi fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını kaydetti.



"Kıbrıs sorununun çözümü mümkün"

Eide, iki taraf arasında somut fikir ayrılıklarına rağmen Kıbrıs sorununu çözmenin mümkün olduğuna işaret ederek, müzakerelerin en erken zamanda devam etmesinin ve zamanın daha verimli bir şekilde kullanılmasının yollarının bulunması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.



Rum lider Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında var olan çözüm isteğinin toplumlar arasında da kurulmasının önemine işaret eden Eide, müzakereler başladıktan sonra bir konferans beklentisi içerisinde olduklarını ancak bunun mart ayında olacağının henüz söylenemeyeceğini ifade etti.



Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat'ta yapılan liderler görüşmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.



Taraflar önceden planlanan görüşme takvimi kapsamında dün ara bölgede bir araya gelecekti, ancak KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının "Enosis referandumunun okullarında kutlanması" kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.