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Yaşam

Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait bina yandı

Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na ait 2 katlı ahşap binada yangın çıktı

18 Ekim 2013 03:19

Sarıyer Yeniköy'de bulunan, Yeniköy Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na ait 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 
Kilisenin yanında bulunan binada saat 21.30 sıralarında başlayan yangına Sarıyer, İstinye, Beşiktaş ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Ahşap binada 4 aileden toplam 10 kişinin kaldığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 
Binanın içinde kalan kimsenin olup olmadığı henüz bilinmezken, itfaiyenin çalışmaları devam ediyor. 
Öte yandan olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi de hazır bekletiliyor. 

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