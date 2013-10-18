Rum Ortodoks Kilisesi'ne ait bina yandı

Sarıyer Yeniköy'de bulunan, Yeniköy Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na ait 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kilisenin yanında bulunan binada saat 21.30 sıralarında başlayan yangına Sarıyer, İstinye, Beşiktaş ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ahşap binada 4 aileden toplam 10 kişinin kaldığı öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Binanın içinde kalan kimsenin olup olmadığı henüz bilinmezken, itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi de hazır bekletiliyor.