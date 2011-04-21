-RUM ORDUSUNDAN SAVAŞ BİRLİKLERİ LEFKOŞA (A.A) - 21.04.2011 - Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMM0), sınırda savaşa hazır acil müdahale birimleri oluşturma hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas da, ''RMMO caydırıcı güçtür, ihtiyaç olması halinde en iyi şekilde kullanılacak'' dedi. Rum Simerini gazetesi, RMMO'nun reorganizasyon içinde bulunduğunu, bu reorganizasyonun hedefinin, meydana gelecek her türlü durumu göğüslemek için, ateşkes hattının hassas noktalarının yakınlarında savaşa hazır acil müdahale birimleri oluşturmak olduğunu duyurdu. Reorganizasyonun, askerlik süresiyle ilgili siyasi karar alınıp alınmasından bağımsız olarak ilerlediğini belirten RMMO Komutanı Korgeneral Petros Çalikidis, ''Milli Muhafız Ordusu'nun gücünün sürekli artırıldığını ve savaşa dayanabilmesi için yeterli dokunun oluşturulmakta olduğunu'' söyledi. Çalikidis, ''Lefkoşa'daki Yeşil Hat üzerindeki 10 hassas mevzide artık RMMO askerinin bulunmaması, Kutrafa ve Kalopanayoti'deki (Lefke'ye doğru) mevzilerin de kaldırılmasının düşünülmesiyle'' ilgili olarak ise, ''Mevzi-gözlem noktaları askeri avantaj kazandırmaz, aksine güç israfıdır'' dedi. RMMO Komutanı Korgeneral Petros Çalikidis, askerlik süresinin azaltılmasının hedeflenmediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Reorganizasyon, askerlik süresiyle ilgili siyasi karar alınıp alınmasından bağımsız olarak ilerliyor. Reorganizasyonun hedefi, meydana gelecek her türlü durumu göğüslemek için, ateşkes hattının hassas noktalarının yakınlarında savaşa hazır acil müdahale birimleri oluşturmaktır. Milli Muhafız Ordusu'nun gücü sürekli artırılıyor ve savaşa dayanabilmesi için yeterli doku oluşturuluyor. Mevzi-gözlem noktaları askeri avantaj kazandırmaz, aksine güç israfıdır.'' Çalikidis'in, son günlerde ateşkes hattının neredeyse tamamına ve içteki büyük kışlalara ani ziyaretler yaparak, hazırlık ve yeterlilik durumlarını denetlediğini yazan gazete, özetele şu bilgileri aktardı: ''Milli Muhafız Ordusu'ndan Lefke ve Kutrafa'daki iki hassas noktada, kuvvetlerin kısa mesafede geri çekildiği ve gerekmesi halinde müdahale edebilmeleri için günlük bazda eğitim yaptıkları söylendi. Bu savaş pozisyonlarının yanında teşkilatlandırılmış taburlar bulunduğu, buralarda eğitim yapıldığı ve ağır silahlar bulunduğu izahı yapıldı.''