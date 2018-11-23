Rum muhalif lider Kyprianou: Doğu Akdeniz'i ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi\'nin ana muhalefet partisi AKEL\'in genel sekreteri Andros Kyprianou, Kıbrıs civarındaki hidrokarbon doğal gaz kaynaklarının, Kıbrıs sorununun çözümü için itici bir güç olması gerektiğini söyledi. Kyprianou, \"Kıbrıs sorununun çözümü sadece Kıbrıslılar için faydalı olmayacak, Türkiye ve Yunanistan için de faydalı olacak. Ve sorun çözüldüğü takdirde Doğu Akdeniz\'i büyük bir ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz\" dedi.

Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Sekreteri Andros Kyprianou, Ankara\'da düzenlenen, \'Doğu Akdeniz\'deki Jeopolitik Gelişmeler ve Kıbrıs\' konulu panele katıldı. Kyprianou, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı\'nda (TEPAV) düzenlenen panelin ardından gazetecilerin, Doğu Akdeniz\'deki doğal gaz kaynaklarının paylaşımı noktasında, bölgede artan gerilime ilişkin sorularını cevaplandırdı.

\'ÖNCE KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ LAZIM\'

İsrail, Lübnan, Mısır, Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan\'ın rekabet halinde olduğu Doğu Akdeniz\'deki sorunların militarize olduğunu ve bu konuda ciddi endişeleri bulunduğunu belirten Andros Kyprianou, şöyle konuştu:

\"Bölgede 50 tane askeri geminin bulunması, bölgedeki tüm ülkeler için bir tehlike teşkil ediyor bence. Kıbrıs\'ın ve Türkiye\'nin münhasır ekonomik bölge anlayışı arasındaki farklılıkları ciddi bir sorun oluşturuyor. Açıkçası bunu nasıl çözeceğimizi bilmiyorum. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti\'ni tanımıyor, bunun için biz bir diyalog başlatamıyoruz. Onun için bu sorunu nasıl çözeceğimizi bilmiyorum. Onun için önce Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekiyor. Ondan sonra başlatacağımız diyalog süreciyle bu münhasır ekonomik bölge konusundaki farklılıklarımızı, yaklaşım ve düşünce farklılıklarımızı giderebiliriz. Kıbrıs civarında böyle büyük bir zenginlik olması, yani doğal gaz, hidrokarbon kaynakları bizim çözüm yönünde çalışmamız için bir motif, itici güç olmalı; çünkü hepimize faydası olacak. Kıbrıs sorununun çözümü sadece Kıbrıslılar için faydalı olmayacak. Türkiye ve Yunanistan için de faydalı olacak. Ve sorun çözüldüğü takdirde Doğu Akdeniz\'i biz büyük bir ekonomik iş birliği denizi haline çevirebiliriz.\"

Kyprianou, Ada\'daki en büyük parti olarak sorunun çözümünde rol oynayabileceklerini, bunun için dün akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti. Ankara ziyareti öncesi Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştüğünü ve Doğu Akdeniz\'deki gelişmeleri tartıştıklarını ifade eden Kyprianou, \"Yunanistan da Türkiye gibi garantör ülkelerden biri\" dedi.

\'BM ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞÜLMELİ\'

Doğu Akdeniz\'de gerginliğe neden olan doğal gaz ve diğer kaynaklarla ilgili sorunların çözüme kavuşturulması için Kıbrıs sorununun çözülmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kyprianou, \"İki toplumun, Türk ve Rum toplumunun, Birleşmiş Milletler özel temsilcisi ile görüşüp bir çerçeve belirlemesi lazım sorunun çözülmesi için. Yani Kıbrıs sorununun çözümünde, bu hidrokarbon doğal gaz sorununun da çözüleceğini düşünüyoruz. Sayın Anastasiadis ve Sayın Talat döneminde bu konularda, doğal gaz gelirlerinin paylaşımı, doğal gaz aranacak bölgeler konularında bir yakınlaşmaya varılmıştı. Onun için bu çözüm sürecinde onun da çözüleceğini düşünüyorum. Kıbrıs sorunu çözülürse parti olarak Türkiye ile bu doğal gaz sorununu çözümü için bir diyalog başlatılmasını öneriyoruz\" ifadelerini kullandı.

\'KIBRISLI TÜRKLERİN DE DOĞAL GAZ ÜSTÜNDEKİ HAKLARINI SAVUNACAĞIZ\'

Andros Kyprianou, ​Rum yönetiminin Doğu Akdeniz\'de Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı hareket etmesi ile ilgili ise \"Kıbrıs Cumhuriyeti\'nde şu anda bir bölünme var. Buna karşı bir şey yapılmadığı için bu anlaşmaları yapıyor. Ama bu bulunan hidrokarbon kaynaklarından faydalanmaya başlamak en az 10 yıl süre alır. Umudum bu 10 yıldan önce Kıbrıs sorununu çözebilmek. Bu süre içinde Kıbrıs sorunu çözülene kadar biz Kıbrıslı Türklerin de bu hidrokarbon doğalgaz üstündeki haklarını savunacağız. Ülkenin doğal zenginliği hepimize aittir. Sadece Kıbrıslı Rumlara değil, Kıbrıslı Türklere de hepimize aittir\" diye konuştu.



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