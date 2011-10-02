-Rum Meclis Başkanından ilginç iddia LEFKOŞA (A.A) - 02.10.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Kıbrıs Türkleri'nin doğal zenginliklerden, Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti'nin (KKTC) tasfiye edilmesi hallinde yararlanabileceklerini iddia etti. Rum radyosunun haberine göre, Omiru, bugün düzenlenen bir anma törenindeki konuşmasında, petrol ve doğalgaz konusuna da değinerek, şunları savundu: ''Kıbrıslı Türkler 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasal vatandaşları olarak elbette Rumlarla aynı haklara sahiptirler. Ancak Türk 'işgali' devam ettikçe, 'sahte devletin' varlığında ısrar edildikçe Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın doğal zenginliklerden faydalanmaları veya ortak olmaları mümkün değildir'' Omiru, Kıbrıs Türkleri'nin, denizdeki doğal zenginliklerden gelecekte elde edilecek menfaatten, KKTC'nin ''tasfiye edilmesi halinde yararlanabilecekleri'' iddiasında bulundu. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, geçtiğimiz günlerde New York'da yaptığı açıklamada, ''Kıbrıs sorunu çözülmese dahi Kıbrıslı Türklerin doğalgazdan yararlanacağını'' söylemişti.