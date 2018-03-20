T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rum Lider Anastasiadis'in kızıyla damadından Nusret Gökçe'li 'tuzlama' paylaşımı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KIBRIS Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis’in kızı Inos Anastasiadis ile damadı Yannis Misirlis, Dubai gezisinde, Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu ünlü et lokantasında yemek yiyip, tuzlama hareketini (saltbae) yaptı

20 Mart 2018 20:49

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KIBRIS Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis’in kızı Inos Anastasiadis ile damadı Yannis Misirlis, Dubai gezisinde, Nusret Gökçe\'nin sahibi olduğu ünlü et lokantasında yemek yiyip, tuzlama hareketini (saltbae) yaptı. 
Inos Anastasiadis ve eşi Yannis Misirlis, çıktıkları Dubai gezisinde, meşhur et lokantasının sahibi Nusret Gökçe\'yi ziyaret edip, yemek yedi. Yemek sırasında Gökçe ile birlikte akım haline dönüşen tuzlama hareketini de yapan çift, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştı. Yannis Misirlis, Nusret Gökçe ile poz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, biftek pişirme teknikleriyle ilgili bilgi aldığını kaydetti. 
Kıbrıs sorunun tartışıldığı dönemde, Rum Lider Anastasiadis’in kızıyla damadının Türk lokantasında poz vermesi ise dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHAKIBRIS Rum Kesimi Lideri Nikos AnastasiadisinInos AnastasiadisYannis Misirlis DubaiNusret GökçeAnastasiadisMisirlisGökçeYemekYannis Misirlis Nusret GökçeRum Lider AnastasiadisinTürkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24