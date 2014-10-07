T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi: Barış müzakerelerinden çekildik

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis müzakere sürecinden çekildiğini açıkladı

07 Ekim 2014 18:47

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin, doğalgaz araması yapılan bölgeye savaş gemilerini göndermesi nedeniyle müzakere sürecinden çekildiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in bugün Rum siyasi parti başkan ve temsilcileriyle, Başkanlar Konseyi toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından AKEL Genel sekreteri Andros Kiprianu’nun yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum Müzakere heyetinin Rum Lider Anastasiyadis de dahil görüşmelerden çekilme kararı aldığı kaydedildi. Müzakereleri askıya alma kararına Yunanistan Başbakanı Samaras’ın destek verdiği belirtildi.

 

Sınır kapıları kapatılabilir

 

Güney Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan Alithia gazetesi ise bu günkü manşet haberinde: “Anastasiadis’ten Sert Kararlar – Acil Durum Vaziyeti” başlıkları altında aktardı. Gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde Navtex yayınlamasının ardından Anastasidis’in sert önlemler alma yoluna gideceğini, bu önlemler arasında en sert olanının ise KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının kapatılması olacağını iddia etti. Anastasiadis’in ilk aşamada üç önlemi uygulamaya koyma kararı aldığını, bunlardan en “yumuşağının”, Eroğlu’yla yapacağı görüşmeye katılmamak ve en “sertinin” ise KKTC’ye ekonomik açıdan zarar vermek amacıyla sınır kapılarının kapatılması olduğunu iddia etti.

 

ETİKETLER

anastasiadisrum kesimiliderdoğalgazbarış müzakereleriçekildiksavaş gemileritürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24