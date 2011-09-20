-''Rum Kesimi'nin arama yapmasına, Türkiye karşılığını verecektir'' ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de arama faaliyetlerine ilişkin, ''Eğer Güney Kıbrıs Rum Kesimi, bir takım ittifaklar içerisinde böyle bir aramayı yapacaksa Türkiye de bunun karşılığını mutlaka verecektir. Sayın Başbakanımızın ifadesiyle bu hafta içerisinde Türkiye de bu çalışmalara fiilen katılmış olacaktır'' dedi. TRT Avaz stüdyolarının açılışı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, şunları kaydetti: ''Eğer Güney Kıbrıs Rum Kesimi, bir takım ittifaklar içerisinde böyle bir aramayı yapacaksa Türkiye de bunun karşılığını mutlaka verecektir. Sayın Başbakanımızın ifadesiyle bu hafta içerisinde Türkiye de bu çalışmalara fiilen katılmış olacaktır. Bu çalışmalar elbette Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz tarafından da desteklenmiş olacaktır. Bu bir rest veya blöf değildir. Bu, Türkiye'nin uluslarası hukuk içerisindeki haklarıdır ve imkanlarıdır. Bunları kullanmakta hiçbir şekilde tereddüt etmeyeceğimizi Türkiye de bilsin, bütün dünya da bilsin.''