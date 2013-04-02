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Dünya

Rum Kesimi Maliye Bakanı istifa etti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Maliye Bakanı Mihalis Sarris istifa etti

02 Nisan 2013 18:53

Zor günler geçiren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Maliye Bakanı Mihalis Sarris, devam eden soruşturmalar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Sarris, istifasının Başbakan'a sunduğunu ve kabul edildiğini belirtti.

Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, hafta sonu Sarris'in ve Rum Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis'in istifasını istemişti. Sarris ve Dimitriadis'in, Rum halkının değil, AB ve IMF'den oluşan Troyka heyetinin yanında yer aldığını belirten Hrisostomos, istifa etmeleri gerektiğini söylemişti.

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