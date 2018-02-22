Rum Kesimi Dışişleri Bakanı: Sonuçlarına katlanırlar

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Brüksel\'de yarın yapılacak Avrupa Konseyi gayri resmi toplantısının önemli olduğunu belirtti ve Türkiye\'ye karşı atılacak adıma bundan sonra karar vereceklerini ifade etti. Rum Dışişleri Bakanı, doğalgaz sorununun çözümsüzlüğünün sonucunun Kıbrıslı Türkleri de etkileceği tehdidi savurdu.

Rum Bakan, BM\'nin süreçteki tutumundan da hayal kırıklığı duyduklarını söyledi. Rum Haber Ajansı\'na konuşan Kasoulides, \"Sorun basitçe Kıbrıs ve Türkiye arasında bir sorun değildir. Bu, Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik müzakerelerin BM gözetiminde başlaması için normal çabaların yürütüldüğü bir zamanda ortaya çıkan bir sorundur. Bu durumun sonuçları sadece Türkiye’ye değil Kıbrıslı Türklere de dokunacak\" dedi.

Kasoulides, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Brüksel\'de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin davranışlarıyla ilgili konuyu gündeme getireceğini bildirdi. Rum Dışişleri Bakanı, \"Bir sonraki adımlarımız Konsey’in tepkisine bağlı olacak. Çünkü bildiğiniz gibi bir şey yapmadan duramayız. Brüksel’deki Konsey toplantısından sonra konuşma hakkımızı saklı tutuyoruz\" diye konuştu.

BM HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

\"Yaptıklarımızı kamuoyuna anlatmayarak sessiz diplomasiyi tercih ettik\" diye konuşan Kasoulides, Birleşmiş Milletler\'in, doğalgaz konusundaki tutumunu da sert sözlerle eleştirdi. Kasoulides, \"BM’nin konuya yaklaşım şeklinden büyük hayalkırıklığı duyduk. BM sözcüsünün duruşu, \'suç bende değil günah benden gitti\' benzeri bir davranıştı. Ancak bu konu, BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ilgilendiren bir konudur\" dedi. Rum Bakan, Ioannis Kasoulides, BM Genel Sekreteri’nin, adadaki iki topluma yönelik iyiniyet misyonu görevi olan bir kişi olarak değil BM’nin başı gibi hareket ederek eşit bir mesafe korumasının ‘hayalkırıklığına uğrattığını’ söyledi.

İtalyan ENİ şirketine ait \'Saipem 12000\' gemisi, 9 Şubat\'ta Türk savaş gemileri tarafından durdurulmuştu. Türkiye, Rumların 3\'üncü bölge olarak kabul edilen yerde araştırma yapmasına izin vermeyeceği çıkışını yapmıştı.