Rum kesimi Başpiskoposu: Kıbrıslı Türkler hayırsızdır

Kıbrıs Rum Başpiskoposu 2’nci Hrisostomos yine tartışılacak sözler sarf ederek, “Kıbrıslı Türkler hayırsızdır. Biz çalışacaktık, onlar bizim servetimizi sömürecekti, bu nedenle 2004’te birleşmeye karşı çıktım” dedi.

Rum Politis gazetesine röportaj veren Hrisostomos, “2004’teki Annan Planı'na neden karşı çıktınız?” sorusuna ilginç bir cevap verdi. Kıbrıslı Türklerin ‘hayırsız’ olduğunu savunan Başpiskopos, “Eğer Kıbrıs’ta federasyona 'evet' deseydim ve kabul edilseydi, Rumlar çalışacaktı, Kıbrıslı Türkler ise bizim zenginliğimizi sömürecekti. Türkler hayırsızdır, onlarla federasyon olmaz” diye konuştu.

Federasyon şartlarında, Kıbrıslı Rumların zaman içinde Ada’yı terk edeceğini ve yerini Türklerin alacağını savunan Başpiskopos, bu temelde müzakerelerinin Türkiye’nin işine geldiğini ileri sürdü.

'Komünizm şiddet yolu'

Rum lider Dimitris Hristofyas’ın ‘Komünist’ olması nedeniyle Komünizm ile Ortodoks Hristiyanlığı karşılaştıran Başpiskopos, felsefe olarak iki taraf arasında ortak unsurlar bulunmadığını aksine çok büyük farklar olduğunu söyledi. Hrisostomos, Hz. İsa’nın Hristiyanlığı sevgiyle kabul ettirmeyi hedeflediğini, Komünizm'in ise silah zoruyla halka dayatıldığını söyledi. Hrisostomos, “Hristiyanlığı Komünizm ile karşılaştırmam çok zor, çünkü biri sevgi, öteki şiddet yolu” dedi.

Kilise bankası için yürüyecek

Güney Kıbrıs’taki ekonomik krizi de yorumlayan Başpiskopos, Yunanistan gibi Rum kesimine de sert tedbirler öneren AB’ye ateş püskürdü. Hrisostomos, AB’nin özellikle batık bankaların geri dönmeyen kredilerinin yeniden tahsili için öngördüğü ipotekli mülklerin satışına yönelik talebini eleştirdi ve “Yaptırımlar için bizzat kendim sokağa inip protesto gösterisi yapacağım” dedi.

İpotekli mülklerin satılması Rum kilisesi için hassas bir konu çünkü, kilise ülkenin ikinci büyük bankası Hellenic Bank’ın sahibi. Bankanın batık kredileri arasında kilise iştiraki şirketler de bulunuyor.