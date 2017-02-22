Rum hükümeti: Kıbrıs zirvesine Türk tarafı katılmayacak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis arasında 21 aydır devam eden müzakerelerde 'enosis' krizinin çıkmasının ardından Türk tarafının yarın gerçekleşecek görüşmelere katılmayacağı Rum hükümetinin sözcüsü tarafından açıklandı.

Rum lider Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Erdoğan’ın yemek davetine katılması üzerine önce İstanbul’u terk edip ardından da 27 Mayıs’taki görüşmeye iptal ederek masaya oturmamasının ardından, gözler yarınki görüşmeye çevrilmişti.

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Kıbrıs Rum kesimi gazetesi Cyprus Mail, Rum hükümet sözcüsü Nicos Christodoulides'e dayandırdığı haberinde, yarın gerçekleşmesi beklenen liderler toplantısına Kıbrıs Türk tarafının katılmayacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde geçtiğimiz hafta gerçekleşen liderler görüşmesinde Rum lider Nikos Anastasiadis'in büyük bir öfkeyle "söyleyecek bir şeyim yoktur" dediğini ve kapıyı sert bir şekilde vurup çıktığını söylemişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından müzakerelerde sona yaklaşılırken Rum meclisine ENOSİS kararının getirilmesi iki ülke arasında krize neden olmuş, liderler sert açıklamalarda bulunmuştu.