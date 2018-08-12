Rum hırsızlık şüphelisi, KKTC polisine yakalanınca intihara kalkıştı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) hırsızlık yapmak için girdiği evden ziynet eşyası çalan Rum Hristakis V., yakalanınca dilinin altına sakladığı jileti alıp, boğazına dayayarak, intihar girişiminde bulundu. Şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltanı alındı..

Gönyeli bölgesindeki B.H.\'ye ait eve, hırsızlık yapmak amacıyla mutfak penceresinden girildi. Eve giren hırsız, ziynet eşyası çalarak, kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden B.H., polise başvurdu. Polis, eve giriş anı güvenlik kamerasınca kaydedilen hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlığı yapanın Rum plakalı araca binip, kaçtığı ve Hristakis V. olduğu belirlendi. Sınır kapılarında şüphelinin yakalanması için önlem alındı. Tepebaşı\'nda olduğu tespit edilen şüpheli, KKTC polisinin operasyonuyla yakalandı. Hristakis V.\'nin aracında, Gönyeli\'de çaldığı ziynet eşyaları ile başka eşyalar da bulundu. Şüpheli, gözaltına alınmak istenirken, dilinin altına sakladığı jileti çıkarıp, boğazına dayayarak, intihara kalkıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayarak kendisine zarar vermesini engelledi. Hristakis V.\'nin, polise yakalandığı için yaşamına son vermek istediği öne sürüldü.

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