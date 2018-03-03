T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rum çiftçi örgütlerinin 'Türkiye ürünü' endişesi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde çiftçi örgütleri, toplantı yaptı, KKTC'den ithal edilen ürünlerin Türkiye'den geldiğini öne sürerek, hükümeti sıkı denetim konusunda uyardı

03 Mart 2018 17:28

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi\'nde çiftçi örgütleri, toplantı yaptı, KKTC\'den ithal edilen ürünlerin Türkiye\'den geldiğini öne sürerek, hükümeti sıkı denetim konusunda uyardı. Konuya geniş yer veren Rum basını, haberi, Türk ürünlerinin Kıbrıs\'ta vaftiz edildiğini yazdı.
Rum çiftçi örgütleri, KKTC\'den alınan patatesler ve Türkiye\'den gelen cherry domates ve kirazların kendilerine zarar verdiğini öne sürerek, hükümetin bir an önce önlem almasını istedi. Konuyu sayfalarına taşıyan Politis gazetesi, \'Kıbrıs Türk patatesleri rahatsızlık yaratıyor\' başlığını attı. Gazete, ucuz Türk patatesleri nedeniyle Kıbrıs Rum Patatesi Ticareti Konseyi’nin elindeki 3 bin ton patatesin dağıtımının yapılamadığını belirtti.
\'RUM ÜRÜNLERİ SATIN ALIN\'
Kuzey ve Güney arasında yapılan ticarette yeterli denetimlerin yapılmadığını savunan Rum çiftçiler, Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıs Türk ürünlerinin aslında Türkiye’den olduğunu kaydetti. Fileleftheros gazetesi, Rum tüccarların, Türkiye\'den aldıkları ürünleri Kıbrıslı Türk ürünleri gibi gösterdiğini yazdı. Gazete, Türk ürünlerinin, Kıbrıs\'ta vaftiz edildiğini sayfalarına taşıdı.
Örgütlerin de Rum tüketicilere, \"Rum ürünlerini satın alın\" çağrısı yaptığı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA GÜNEY Kıbrıs Rum KesimiTürkiyeKonuyaRumTürkKıbrısKKTCKonuyuPolitisGazeteKıbrıs Rum Patatesi Ticareti KonseyininSATIN ALINGüneyGüney KıbrısaKıbrıs TürkTürkiyedenFileleftheros

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24