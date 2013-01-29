Rum Başpiskoposu: Akdeniz'de bulduğumuz doğal gazı Türkiye satsın

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, sürpriz bir çıkış yaparak, Akdeniz’de buldukları doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya satışına sıcak baktığını açıkladı.



Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopos II. Hrisostomos, doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç edilmesine karşı olmadığını belirterek “Gazın Türkiye’den geçmesi, halkımızın milli ve ekonomik çıkarına olacaksa geçsin. Sevmek düşmanlık beslemekten daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Rum kesiminde siyasete ve kamuoyuna yön veren başpiskoposun sürpriz açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Türkiye karşıtı tavırlarıyla bilinen Başpiskopos’un bu sözleri kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Bir gazetecinin “İpler Türkiye’nin elinde olacak, rehine durumuna düşmeyecek miyiz” yönündeki sorusunu yanıtlayan Başpiskopos Hrisostomos, “Milli açıdan çıkarımıza olacaksa yapalım, değilse yapmayalım” dedi.

Rumlar Akdeniz’de bulunan doğal gazın Kıbrıs’ta inşa edilecek tesislerde sıvılaştıralarak gemilerle ihraç edilmesini planlıyordu ancak uzmanlara göre bu yöntem yaklaşık 10 milyar dolarlık ek külfet getiriyor.



'Tek alternatif Türkiye'



Ortaya çıkacak yüksek maliyet, Kıbrıs doğal gazının dünya pazarındaki rekabet şansını ortadan kaldırıyor. Uzmanlar Kıbrıs’taki doğal gazın Avrupa’ya pazarlanması için tek çıkar yolun, Türkiye üzerinden nakledilmesi olduğunu belirtiyor.



Başkan adayından destek



Başpiskoposun açıklamalarına, Şubat ayında yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adayı Nikos Anastasiades de destek verdi. 20 milyar Euro'luk mali krizden çıkış yolu olarak doğal gazı işaret eden Anastasiades, doğal gazın Kıbrıs’la Türkiye arasında kurulacak boru hattıyla Avrupa’ya götürülebileceğini söyledi.

Kitium Metropoliti Hrisostomos da “Türkiye mantıklı hareket edip askerlerini çeker ve Kıbrıs halkı için onurlu ve adil bir çözüme rıza gösterirse, Tanrı’nın bahşettiği zenginliğin bir bölümünü neden almasın” diyerek başpiskoposa destek verdi.



'Önce Kıbrıs sorunu çözülmeli'



İktidardaki AKEL Partisi'nin Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise bu fikre karşı çıkarak, “Türkiye’nin doğal gaz işine dahil edilebilmesi için önce Kıbrıs sorununun çözülmesi gerekir” dedi.

AKEL lideri, Ankara’yı Şubat ayında göreve gelecek yeni hükümetle sorunun çözümü konusunda işbirliği yapmaya çağırdı.

Tartışma medyada da geniş yer buldu. Başpiskoposun doğal gazın Türkiye üzerinden pazarlanmasına yönelik açıklamalarına geniş yer veren Rum medyası, kilisenin başkan seçileceğine kesin gözüyle bakılan Nikos Anastasiades’e açık destek verdiği yorumunda bulundu.

Yaklaşık 20 milyar Euro'luk mali kriz nedeniyle Avrupa Birliği destek mekanizmasına bağlanan Rum Yönetimi, adanın güneyinde bulunan doğal gazı, krizden çıkış yolu olarak değerlendiriyor. Amerikalı uzmanlar, gazın Türkiye üzerinden pazarlanmasının en ekonomik çözüm olduğunu belirtiyor.