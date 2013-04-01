Rum Başpiskopos iki istifa istedi

Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, halkın değil Troyka'nın yanında yer almakla suçladığı Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı'nın istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Rum kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başpiskopos Hrisostomos gazetecilere yaptığı açıklamada, kilisenin her zaman halkın yanında olacağını belirterek, kilisenin mal varlığının ne başpiskoposun ne de papazların olduğunu kaydetti.

Rum bankalarında mağdur olan Rus mevduat sahipleri için ''üzüntülerini paylaşıyorum'' ifadesini kullanan Hrisostomos, gelecekte de Ruslarla Rumların işbirliği içerisinde olacağına inandığını vurguladı.

Sarris ve Dimitriadis'in, Rum halkının değil, AB ve IMF'den oluşan Troyka heyetinin yanında yer aldığını belirten Hrisostomos, istifa etmeleri gerektiğini söyledi.



Türk bayrağının yakılması



Öte yandan KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Güney Kıbrıs'ta Rumların Türk bayrağını yakma girişimini hatırlatarak, "Rum toplumu içerisinde bu tip hazımsızlıkların devam etmesi bir barışın, bir antlaşmanın uzak olduğunu göstermektedir. Bu konularda daha titiz davranılması gerekir'' ifadesini kullandı.

Kıbrıslı Rumların ekonomik krizden kurtulması için KKTC ve Türkiye ile ilişkilerini iyi bir duruma getirmesi gerektiğini belirten Küçük, krizin KKTC'ye yansımasının beklenmediğini ancak küçük ölçekte bir etkisinin olabileceğini ifade etti.

Kıbrıs açıklarında bulunan ve Kıbrıslı Türklerin de hakkı olan hidrokarbon yatakları ile Türkiye ile KKTC arasında inşa edilmekte olan su boru hattının önemli ekonomik gelişmeler olduğunu vurgulayan Küçük, ''Bunların müştereken kullanılabilmesi için önce barışın, bir antlaşmanın olması lazım. Güney'in bir kez daha tutumunu gözden geçirmesi, bizimle ilişkilerini çok iyi bir duruma getirmesi gerekir. Türkiye ile ilişkilerini iyi bir duruma getirmesi gerekir'' değerlendirmesini yaptı.