Rum bakanlardan Doğu Akdeniz'de sondaj yapan platforma ziyaret

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - RUM Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotrypis ile ABD\'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Doherty, Doğu Akdeniz\'de doğal gaz sondajı yapan ExxonMobil şirketine ait platformu gezdi.

Rum bakanlar ile büyükelçiye, ziyarette ExxonMobil Başkan Yardımcısı Tristan Asprey de eşlik etti. Asprey, Rum bakanlara brifing verdi. Pasta da kesilen ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, misafirperverlik dolayısıyla şirket yetkililerine teşekkür edildiği belirtildi.

ExxonMobil\'e ait sondaj platformuyla 10\'uncu parsel olarak belirlenen bölgede, Katar ile araştırma yapılıyor.

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