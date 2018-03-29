Rum Bakan'ın ırkçı parti ile görüş birliği açıklamasına büyük tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi Eğitim Bakanı Kostas Habiauris\'in, ırkçı parti Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos Hristu\'yu ziyaret edip, eğitimde \'ilke ve değerlerde\' aynı görüşte olduklarını açıklaması tartışma çıkardı. Rum ana muhalefet partisi AKEL, Bakan Habiauris\'i ELAM\'ın liderini ziyaret ettiği için kınarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) ise Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, \"Bu açıklamalar bir suçtur\" diyerek tepki gösterdi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Eğitim Bakanı Kostas Habiauris, ELAM Lideri Hristos Hristu\'yu ziyaret edip, eğitimdeki sorunları görüştü. Rum Bakan, eğitimde, ELAM ile ilke ve tezlerde görüş birliğine vardıklarını ve bundan sonra da temas halinde olacaklarını açıkladı. Bakan Habiauris\'e ziyareti için teşekkür eden Hristu da, Güney Kıbrıs\'ta eğitim gören her öğrencinin Helen-Ortodoks geleneğine göre eğitilmesi ve büyütülmesi gerektiğini ve bu ilke ve değerlerin, gelecekte de korunmasının şart olduğunu savundu. ELAM, Kıbrıs\'ı Helenizmin bir parçası olarak kabul ediyor.

\'RUM BAKAN\'IN AÇIKLAMALARI BİR SUÇTUR\'

Eğitim Bakanı Kostas Habiauris\'in ırkçı parti ELAM\'ı ziyareti, partiler ve sosyal medyada vatandaşlar tarafından sert sözlerle eleştirildi. Ziyaretin kabul edilemez olduğunu belirten Rum ana muhalefet partisi AKEL\'in gençlik kolları, \"Bakan\'ı kınıyoruz. Devlet faşist partilerle anlaşamaz\" açıklamasında bulundu.

DHA\'ya konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de \"Rum Bakan\'ın açıklamaları bir suçtur. Rum Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası çiğnenerek oluşturulmuştur. ELAM gibi ırkçı, faşist bir partinin ziyaret edilmesi doğru değildir. Kuzey\'deki ırkçı anlayış gibi yapılan açıklamaları kınıyorum\" dedi.

Tepkilerin odağındaki Habiauris ise bir açıklama daha yaptı ve kendisine tepki gösterenleri \'aşırı uç\' olarak nitelendirdi. Habiauris, ELAM ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs Helenizmi’nin Hristiyanlık ile ilgili ilke ve değerlerinin yanı sıra diğer dinlere de saygı gösterileceğinden bahsettiğini ve açıklamalarının, aşırı uç siyasi görüşlerle hemfikir olduğu anlamını taşımadığını belirtti.

TÜRKLERE SALDIRILARIYLA BİLİNİYOR

ELAM, son yıllarda Kıbrıslı Türklere yaptığı saldırılarla gündeme gelen bir parti. KKTC 2\'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat\'ın Güney Kıbrıs\'ta verdiği bir konferansı basmaya kalkan ELAM sempatizanları, büyük olaylar çıkarmıştı.



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