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Dünya

Rum ana muhalet AKEL Lideri Kiprianu Ankara'ya geliyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KIBRIS Rum Ana muhalefet partesi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 23 Kasım’da Ankara’ya gelecek

19 Kasım 2018 00:09

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KIBRIS Rum Ana muhalefet partesi AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, 23 Kasım’da Ankara’ya gelecek. 
Kıbrıs\'ta doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde, Ankara Rumlar\'ın en büyük partisi AKEL\'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yu ayırlayacak. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) adlı düşünce kuruluşunun davetlisi olarak Ankara\'ya gelecek olan Kiprianu\'nun, düzenlenecek etkinlikte görüşlerini anlatacağı ifade edildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavcuşoğlu\'nun da katılacağı belirtildi.
Çavuşoğlu ile Kiprianu\'nun toplantıdan sonra görüşme yapması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar bu görüşmede, Rum tarafında önemli bir aktör olan AKEL Lideri Kiprianu\'ya Kıbrıs\'ta bir çözüm de neyin olup, olmayacağının anlatılacağı yönünde görüş belirttiler.  
Rum lider Nikos Anastasiadis’e yönelik muhalifi ile bilinen Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunun kısa bir süre içerisinde çözülmemesi durumunda, bölünmenin kalıcı hale gelecegini savuyor.
Kiprianu daha önce de dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmişti. 

 

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