Ruken Aytaş Almanya'da Diepholz belediye başkanlığı için yarışacak

Mehmet Uzun / Bremen, 4 Mayıs (DHA) - Almanya\'nın Bremen Eyaleti SPD eski milletvekili Ruken Aytaş, partisi tarafından Aşağı Saksonya Eyaleti\'ne bağlı Diepholz belediye başkanlığına aday gösterildi. 27 Mayıs\'ta yapılacak seçimler için çalışmalara başlayan Aytaş, 3 erkek rakibiyle yarışacak.

Merkel\'in partisi CDU\'nun güçlü olduğu Diepholz\'da SPD tarafından belediye başkan adayı gösterilen Ruken Aytaş, “27 Mayıs\'ta yapılacak seçimde bir ilki başarıp belediye başkanı olmak istiyorum” dedi.

Diepholz belediye başkanlığına aday gösterilen Ruken Aytaş, bunun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Partisi tarafından kendisine teklif geldiğini anlatan Aytaş, “Hiç beklemediğim bir teklif yapıldı; ben de kabul ettim. Ancak aday gösterile bilmem için Diepholz\'de delegeler tarafından seçilmem gerekiyordu. Hem kadın olmam, hem de Türk kökenli olmam nedeniyle delegelerin beni seçeceklerini düşünmedim. Çünkü benle birlikte 4 aday daha vardı. Yapılan oylama sonucu 28 oyun 24\'ünü aldım. Bu sonuç benim için sürpriz oldu” dedi.

CDU partisinin güçlü olduğu Diepholz\'da SPD\'nin belediye başkan adayı olarak çalışmalara başlayan Aytaş, işinin zor olduğunu ama umutlu olduğunu söyledi.

Başta sosyal medya olmak üzere tüm iletişim araçlarını seçim için kullandığını, bunun yanı sıra ev ev gezerek aileleri ziyaret ettiğini belirten Aytaş, şöyle anlattı:

“Belediye başkanlığı için 3 rakiple yarışıyorum. Burada Merkel\'in partisi CDU çok güçlü. Şimdiye kadar tüm seçimleri onlar kazanmış. Rakiplerimin hepsi erkek. Bu benim için avantaj. Ev ev geziyorum. Bu insanların hoşuna gidiyor. Kendimi tanıtıp projelerimi anlatıyorum. Bir eğitmen olarak bire bir iletişim kuruyorum. Diğer rakipler bu iletişim yolunu bilmiyor. Şuana kadar 1000\'i aşkın aileyi ziyaret ettim. Seçime kadar 1500 aileyi daha ziyaret etmek istiyorum. Burada bir ilki başarıp belediye başkanı olmak istiyorum. Seçim bölgemdeki oy hakkı bulunan herkesten destek bekliyorum.” (Fotoğraflı)