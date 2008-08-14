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Yaşam

Rujlarda yaz modası

Yaz günlerinde dudaklarınızın çekiciliğini artırmak ve parlaklık vermek için yapmanız gereken ufak hileler ve bazı ipuçları...

14 Ağustos 2008 03:00

Güneşin renkleri: Yüzünüz biraz bronzlaştığında, pastel renkli rujlar bile işe yarayacaktır. Yaz için favori tonlar bej ve toz pembesi... Eğer amacınız güçlü bir kadın imajı çizmekse, klasik mat kırmızı rujdan asla vazgeçmeyin.

Dudaklara acil bakım: Yazın dudakların en büyük düşmanı, güneştir. Dudaklardaki deri çok incedir. Bu yüzden; ruj ve parlatıcı sürmek, güneş yanmalarına ve çatlaklara davetiyedir. Önemli olan, dudakları nemli tutabilmek. Bunun için çok fazla su içmek gerekiyor. Dudaklarınızı sürekli olarak nemli tutmak için bir makyaj hilesi de, onlara nemlendirici sürmek ve diş fırçasıyla fırçalamaktır.

Parlak mı, mat mı?: Parlaklığı savunan makyaj uzmanları, bir rujun ne kadar şeffaflığı varsa dudaklara o kadar çok boyut ve gerçeklik verdiğini savunuyor. Matlığı savunanlar ise sıcak pembe ve gerçek kırmızı gibi bazı renklerin mat varyasyonlarının daha güzel durduğunu savunuyor. Bu sizin zevkinize kalmış bir seçim.

Ruj sürme ipuçları: Dudaklarınızın şeklini iyi bilmelisiniz. Ruju ortadan başlayarak sürün. Fırçayı ileri ve geri hareket ettirin. Turuncu tonları, dişlerin sararmış görünmesine neden olabilir. Bu tonları sürerken dikkatli olun.

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