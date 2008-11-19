Ruj renginden ruh hali analizi

Eşiniz yada sevgiliniz bugün hangi renk ruj sürmüşse o günkü ruh halini anlayabilirsiniz. Manken Tülin Şahin, Para dergisine kadınların hangi ruh halinde hangi renk ruju tercih ettiğini yazdı...



Kahverengi: Bu rengi kullanan kadınlar daha sakin, doğal, içe kapanık ve bir o kadar da sıcak günündedir. Çünkü kahverengi sıcak bir renktir; akla çikolata ve pasta getirir.



Kırmızı: Kendinizi bugün daha çok seviyor ve beğeniyorsunuz. Dikkatleri üzerinize toplamaya hazırsınız.



Pembe: Bugün daha çocuksu ve masumsunuz. Zira pembe, küçük kızların vazgeçilmez rengidir; Barbie bebek gibi...



Mor: Bu rengi tercih edenler gizemli, asil ve mesafelidir. Mor da kırmızı gibi güçlü renkler arasındadır. Ama soğuk renklere aittir. Bize mesafesini soğukluğunu hissettirecektir.



Ten rengi: Yüz hatlarınızı makyajla değiştirmek istemediğiniz bir gündesiniz. Bu yüzden makyajda en temel renklerden biri olan rengini tercih ettiniz.



Kiremit: Kadınların rujda çok tercih ettiği bu renk, sıcak ve klasik bir ruh haline sahip olduğunuzu anlatacaktır.

