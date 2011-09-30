Ruhumuzun aynası Twitter

T24 - Yarım milyar tweet incelendi, insanların ruh halinin gün içindeki değişimleri tespit edildi.



New York'daki Cornell Üniversitesi'nde 2,5 milyon Twitter kullanıcısının yarım milyarı aşkın Twitter mesajını gözden geçiren araştırmacılar insanların yazdıklarının bir gün boyunca ve mevsimlere göre nasıl değiştiğini incelediler.



İçerik analizi yapan bir bilgisayar programı yardımıyla gerçekleştirilen araştırmanın bulguları, sabah saatlerinde kullanılan olumlu dilin, günün ilerleyen bölümlerinde, özellikle çalışma saatlerinde, daha olumsuz ve karamsar hale dönüştüğünü ortaya koyuyor.



Twitter'daki olumlu mesajların, günün iki bölümünde, sabah ve gece saatlerinde zirveye çıktığı saptanmış. Sonuçlarda fazla şaşırtıcı olmayan bir diğer bulgu da, insanların Cumartesi ve Pazar günleri, hafta içi günlere kıyasla daha keyifli Tweet'ler atması.



Bununla birlikte araştırmacılar, günlük ruh hali değişiminin sadece işyerinde geçirilen stresli saatlerle açıklanamayacağını, zira hafta sonlarında da insan ruhunda iniş çıkışların benzer bir grafik izlediğini söylüyorlar.



Cornell Üniversitesi sosyologları, bunu uykunun olumlu, tazeleyici etkisine ve sirkadian ritmi olarak adlandırılan, vücudun doğal davranışsal döngüsüne bağlıyor.



Günün aydınlık olduğu saatlerin de Tweet'lerdeki ruh halini değiştirdiği gözleniyor.



Şimdiye dek bilim adamlarının insanların ruh hallerindeki değişimleri incelemesi zordu. Bu son çalışmayı yapan araştırmacılar, geleneksel laboratuvar testlerinin, üniversite öğrencilerinin kendi ruh halleri konusunda verdikleri kişisel bilgilerle sınırlı kaldığına işaret ediyorlar.



2008 Şubat'ından 2010 Ocak'ına dek, 84 ülkeden atılan Tweet'leri inceleyen Cornell Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, Twitter'ın anında ruh değişimini yansıttığını belirtiyor.



Daha geniş ve farklı insan grupları üzerinde araştırma yapabilmek isteyen bilim adamları giderek daha fazla sosyal paylaşım sitelerindeki yansımalara eğiliyor.